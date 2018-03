Esteban Chaves, el mejor colombiano en el inicio de la París - Niza

El campeón de Francia, Arnaud Demare (Groupama-FDJ) ganó la primera etapa de la París-Niza, este domingo en Meudon, después de la revisión de la 'foto-finish'.

Demare fue declarado vencedor por delante del español Gorka Izagirre, del francés Christophe Laporte y del belga Tim Wellens. Los cuatro habían entrado igualadísimos después de los dos últimos minutos en subida.

Demare, de 26 años, se vistió con el maillot de líder con 4 segundos de ventaja sobre Izagirre, debido a las bonificaciones.

El año pasado, Demare también fue el ganador de la primera etapa de la París-Niza.

"Estaba seguro de haber quedado segundo. Tiré mi bicicleta un poco por desesperación, al final no estaba muy lúcido", admitió a la televisión francesa el ganador de la etapa, que consigue así su primera victoria de esta temporada.

Su compatriota Julian Alaphilippe, que parecía favorito, fue finalmente sexto, con el mismo tiempo que Demare en la entrada en meta.

La escapada del día estuvo protagonizada por tres hombres (Roelandts, Rolland, Périchon) y la principal baja fue la del estadounidense Tejay Van Garderen, obligado a abandonar tras una caída.

El mejor colombiano fue el bogotano Estebn Chaves, del equipo australiano Mitchelton Scott, al cruzar la meta en la casilla 16, a 2 segundos de los ganadores, con el mismo tiempo de Sergio Luis Henao, quien fue el ganador de la carrera el año pasado y cruzó en el puesto 28. Jarlinson Pantano fue 58 y Dayer Quintana 78.

Este lunes, se disputará la segunda etapa de esta carrera en territorio francés. Una fracción de 187,5 kilómetros, con una llegada al esprint. No habrá ninguna gran dificultad en el recorrido entre Orsonville y Vierzon, en el centro de Francia.

@PerichonPLuc king of the climbs, @A_Vuillermoz nice but vain shot and @ArnaudDemare to the finish ️ Here is the 30 seconds summary of Stage 1 #ParisNice pic.twitter.com/3NYYBYE4Kb