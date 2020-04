Esteban Chaves: "el objetivo principal es salir de esto. Ser solidarios y apoyarnos"

* Redacción Deportes

La sonrisa de Esteban Chaves. Es la frase que más se pronuncia cuando se habla solamente de la persona que es. Y es que el valor de ella recae en que no la abandona. Momentos dificiles ha tenido muchos. Y de todos se ha levantado. Accidentes y algunos infortunios en su salud lo han querido alejar de su pasión por el ciclismo. Sin embargo, se ha logrado mantener no solamente para sus sueños, sino también para cumplir los de los demás.

Por medio de una transmisión en vivo en Instagram, el ciclista bogotano habló con la Federación Colombiana de Ciclismo. A lo largo de la conversación tocó varios rincones de su memoria y dejó algunas reflexiones sobre este presente y sobre la importancia de trabajar con amor y disciplina para lograr grandes objetivos.

Le puede interesar: Esteban Chaves y lo que significa sonreír para los demás

"Fue rápido. Muchas veces a los atletas profesionales, no solo a los ciclistas, nos llegan las cosas demasiado rápido. En el 2015 sufrí mucho. Era mi primer Giro. De ese mayo a final de temporada seguramente el cuerpo maduró, me cuidé diferente y llegué a la Vuelta España, gané dos etapas y fui líder. Al otro año llegué muy preparado al Giro. Pensé quedar entre los 10 primeros y fue toda una sorpresa lograr ese rendimiento. En un año pasaste del puesto 55 al puesto 2. Y pasa al revés también. Al año siguiente casi no termino el Tour de Francia. Y si una mira todo desde una perspectiva general, tres años atrás yo no sabía si podía montar en bicicleta o no. Ser subcampeón del Giro de Italia es increíble. En ese Giro ganó Nibalí porque tenía más piernas, más experiencia. Fue especial porque mis papás estaban por primera vez en Europa, fue mi primer podio. Con Italia pasa algo muy particular y es que Italia es como esos matrimonios difíciles en los que me ha dado lo mejor de mis carreras deportivas, pero también los momentos más difíciles", contó Chaves.

A Chaves, que lo reconocieron a nivel mundial cuando ganó el Tour de L'avenir en 2011, también le resulta especial el que ha sido, para él, su logro más importante a nivel profesional. El Giro de Lombardia que ganó en 2016, quizá el año más importante en su carrera, pues además de ganar uno de los cinco monumentos, hizo podio en el Giro de Italia tras quedar segundo y compartió podio tras quedar tercero en la Vuelta a España con Nairo Quintana, quien fue el campeón en esa edición.

"En Colombia no alcanzamos a percibir lo importante que es ganar Lombardia. Es uno de los cinco monumentos del año. Fui el primer no europeo en ganarla y también el primer latinoamericano en ganar un monumento", afirmó con orgullo el bogotano.

Al ciclista colombiano le preguntaron por los objetivos para este año. A lo largo de la transmisión fue enfático en el mensaje de ser solidarios, de aceptar que lo único relevante y esencial es cuidar la vida de todos los seres humanos, que cualquier evento debe quedar relegado por el bienestar de todos: "El objetivo principal ahorita es salir de esto saludables. Ser solidarios y apoyarnos. Ya después vendrán otras cosas. Ahorita todo pasa a un segundo plano. El momento que está viviendo la humanidad es lo más importante y es el foco en el que nos debemos centrar todos".

Esteban Chaves también aprovechó para hablar del ciclismo en Bogotá, así como del aporte que busca darle al deporte por medio de la fundación que lleva su nombre: "Es una lastima que luego de 15 años de yo estar montando bicicleta la liga de Bogotá siga con el mismo apoyo. La mejor manera de lograr ese crecimiento es dando ejemplo, ayudando a los muchachos. Hay que trabajar con amor, hay que sacrificar, pero los resultados se dan a los tres o cuatro años. Una de las razones que hicimos la fundación fue por eso. Cuando yo era pequeño tuve que irme a Medellín porque en la capital no había equipos. Y la situación sigue siendo similar".

Cuidar cada detalle. Mantener limpios sus tenis, sus bicicletas. Cuidar su alimentación y sus hábitos. Chaves reconoce que es una madre con los niños y jóvenes que hacen parte de la fundación. Se siente orgulloso de que algunos ya estén corriendo en eventos profesionales en otros países del mundo. Asegura que si no logra que sean ciclistas, estará tranquilo al saber que formó grandes seres humanos, conscientes de que el deporte nos vuelve responsables, solidarios y disciplinados: "Yo soy una madre. En el equipo hemos implementado toda la filosofía de los equipos profesionales con los que he estado. Les exigimos disciplina a los muchachos porque se las damos con ejemplo. Es un amor rudo. El ciclismo es un deporte difícil, cruel, y asimismo les hablamos a los niños", dijo el colombiano.