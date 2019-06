Eusebio Unzué: "Si Carapaz digiere el éxito, estamos ante un gran corredor"

Redacción deportes

"Con Richard es prematuro hablar del Tour. En el Giro 2018 ya dejó buenos detalles ganando una etapa de manera espectacular y el cuarto puesto. Es un corredor que tiene regularidad y este año ha sido un corredor muy serio a la hora de tomar decisiones, que sabe leer la carrera. Se movió 5 veces y ganó 2 etapas y en las otras tres aumentó la diferencia", destacó sobre el vencedor del Giro 2019.



"Es un corredor con un nivel de efectividad increíble, mentalmente fuerte, seguro de sí mismo. Si digiere el éxito, estamos ante un gran corredor", aseguró.



Unzué considera que su equipo cuenta desde ahora con un líder más, aunque en ello ya estaba trabajando el equipo telefónico, confiando en las aptitudes del ciclista carchense.



"En el caso de Richard se trabajó pensando en ello, el Giro es una carrera que se adapta a sus condiciones y ha demostrado que es su prueba. Pronto probará el Tour de Francia, que es una carrera diferente, pero con su calidad no será peor en julio que en mayo", afirmó.



Ahora uno de los asuntos que deberá atender en los despachos Eusebio Unzue es el de la renovación del contrato de Richard Carapaz, una decisión importante ante los rumores de que dos de sus líderes actuales, el colombiano Nairo Quintana y el español Mikel Landa, podrían cambiar de aires la próxima temporada.



"Hay que hablar de futuro a partir de ahora, espero cien por cien que siga con nosotros, haremos todo lo que posible de nuestra parte. Lo que se publica de Mikel con el Bahrein... a mí no me han comunicado nada. Hay además una reglamentación por medio para hablar de fichajes", comentó



Unzué considera que tampoco "es necesario tener cuatro gallos en el mismo equipo", sino que prefiere que haya dos ó tres "que quieran continuar" y un conjunto sólido que les respalde.



El dirigente del Movistar se refirió, en la recepción a Richard Carapaz y al equipo en la sede de Telefónica, al balance histórico de 15 grandes vueltas del equipo ciclista que dirige en sus 40 años de existencia, con la primera de Pedro Delgado en el Tour 1988.



"Cuando conseguimos el Tour del 88 era mucho más joven, hace ya 33 años, y lo veo de otra manera. Todos los triunfos son especiales, hacen mucha ilusión. Tenemos 15 grandes en el año del 40 aniversario del equipo. Todos formamos una orquesta en la que cada uno actúa cuando le toca. De este Giro me quedo con la confirmación de Richard Carapaz, con una victoria contundente en la que han participado todos", subrayó.



También recordó Unzué las "últimas grandes sensaciones vividas por el Movistar en los últimos meses, empezando por el Mundial ganado por el español Alejandro Valverde.



"En menos de un año hemos tenido grandes y buenas sensaciones, históricas. Estamos viviendo experiencias históricas. Ecuador no olvidará lo que ha hecho Richard Carapaz. Emocionalmente vivir lo de Innsbruck en el Mundial fue algo muy potente, de ahí que tengamos a Alejandro Valverde viviendo las consecuencias emocionales, pero dentro de cuatro días le veremos como estaba antes de ganar el Mundial", señaló.