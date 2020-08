El corredor holandés Fabio Jakobsen salió del coma dos días después de su violenta caída en la llegada de la primera etapa de la Vuelta a Polonia en Katowice, anunciaron este viernes los organizadores.

"Tenemos buenas noticias desde el hospital de Sosnowiec. Fabio Jakobsen se ha despertado del coma. Su estado es bueno", afirmaron los organizadores en Twitter.

"El paciente está consciente, responde a los estímulos, respira por sí mismo, la tensión es la normal. Hoy estamos muy contentos", declaró a la prensa polaca Pawel Gruenpeter, director adjunto del hospital de Sosnowiec.

"Si ha sobrevivido a una caída así, seguramente regresará al deporte", añadió.

Jakobsen sufrió una aparatosa caída poco antes de la meta de la primera etapa de la Vuelta a Polonia el miércoles. El vigente campeón de Holanda vio cerrado el paso por su compatriota Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) en un esprint a plena velocidad, e impactó contra las barreras de protección.

El corredor de 23 años del Deceuninck, puesto en coma inducido, fue sometido a una operación en la cabeza durante cinco horas en la noche del miércoles al jueves.

Fabio Jakobsen, que llegó al Quick Step en 2018, es una de las promesas del ciclismo en las etapas planas. En el equipo al que pertenece alcanzó a ser compañero de Fernando Gaviria, velocista que ahora hace parte del UAE Emirates.

“Creo que es terrible lo que sucedió. No encuentro las palabras para describir cuánto lo siento por Fabio y los demás que se cayeron o que se vieron afectados. Ahora mismo la salud de él es lo más importante. No me lo puedo sacar de la cabeza”, escribió Groenewegen el día de ayer en su cuenta de Twitter tras la caída que le provocó al pedalista neerlandés.