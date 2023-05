Fernando Gaviria: “Actuamos mal, tenía que arrancar más rápido”

Fernando Gaviria (cent.) buscaba su primera victoria en el Giro de Italia 2023. Foto: Twitter: Movistar Team

¡Faltó muy poco! Fernando Gaviria se volvió a quedar a las puertas de volver a ganar etapa en el Giro de Italia. Llegó quinto, el embalaje se lo adjudicó Mads Pedersen, que hizo historia y se unió al centenar de corredores que han ganado en las tres grandes.

Atrás del danés, Gaviria intentó un ataque lejano. A 300 metros de la meta, justo cuando el pelotón cazó a la fuga, protagonizada por Alessandro De Marchi y Simon Clarke, el colombiano se lanzó por la victoria.

Y de verdad, faltó tan poco. En los últimos metros, por centimetros y en la raya, Gaviria, que viene sorteando un Giro difícil, con algunas caídas y traspiés, quedó a un suspiro de volver a ganar etapa en la corsa rosa.

“Vinimos a esto, a dar todo cada día en el esprint. Queríamos ganar, sufrimos bastante en las subidas, pero coronamos cerca y entramos. Al final, no se nos dieron las cosas”, empezó diciendo Gaviria a los medios de comunicación tras la etapa. Un mensaje conciliador ante una derrota dolorosa porque la velocidad en el Giro no volverá hasta la próxima semana. Ahora, llega la montaña.

Emoción. Rabia. Por qué poco. 🇮🇹 @giroditalia | #Giro @FndoGaviria se queda a menos de 50 metros de darnos nuestra primera etapa en la 'Corsa Rosa' 2023 en Nápoles, tras un trabajo ímprobo de sus compañeros.@Carlos_Verona, tirando desde el inicio; @willbarta, en los últimos… pic.twitter.com/ULNIvGkRW2 — Movistar Team (@Movistar_Team) May 11, 2023

Y por eso Gaviria no quedó conforme por lo hecho. La victoria (¿cuándo no?) era el principal objetivo. “Me voy, por un lado, contento. La etapa fue linda y dimos todo lo que teníamos, no dejamos nada en las piernas. A la vez, pienso que actuamos mal. Tenía que haber arrancado más rápido, con más fuerzas y más velocidad. Habría podido ganar”.

Palo y autocrítica. Gaviria, con el peso de las expectativas que no logró colmar con los años, espera la redención en este Giro de Italia. Parece que llegará, pero hasta ahora el triunfo le ha sido esquivo.

Por sus palabras se confirma lo que se ve en la carretera, su intención es atacar desde de atrás. Rápido, potente y valiente, Fernando Gaviria ha intentado sorprender en las dos etapas (la segunda y la sexta) que ha intentando el triunfo. Pero sus escapadas, a vertigo de la meta, todavía no dan resultado.

“Aunque me descolgué, pienso que para nosotros fue mejor que la etapa fuese rápida. Los esprinters llegamos más medidos. Con la fuga hasta el final por delante, fue una carrera linda para todos, tanto para el pelotón como para quienes nos vieron por la televisión”, aseguró sobre el desarrollo del día.

Ahora queda resistir la montaña. Mirar el futuro y aguardar por otras oportunidades. Las tendrá si puede con la vorágine del pelotón: “¿Fuerzas para ganar? Habían. Ya me las gasté todas hoy, quedé muerto”.

