Fernando Gaviria está de vuelta: ganó la primera etapa del Tour de California

Este domingo, en la primera etapa de la edición 13 del Tour de California, el colombiano Fernando Gaviria fue el más rápido en el embalaje y se quedó con la victoria y, de paso, se vistió con la camiseta de líder de la carrera estadounidense. El ciclista del Quick Step superó en el remate al australiano Caleb Ewan y al campeón del mundo, el eslovaco Peter Sagan, una muestra de que está completamente recuperado y en forma para lo que será su gran objetivo de la temporada: el Tour de Francia.

Tres horas, dos minutos y 23 segundos, el tiempo del corredor antioqueño tras una jornada de 134.5 kilómetros totalmente planos. A pesar de que hubo una fuga, la escapada terminó a falta de 10 km para la meta, cuando el lote apretó el paso y empezó a poner a los lanzadores en la punta para los velocistas. Gaviria fue soltado por uno de sus compañeros en la última curva, hizo proceso de combustión y venció por poco a Ewna y a Sagan, a quienes no les dio para vencer al nacido en La Ceja.

Festejo a rabiar del colombiano, más allá del triunfo por los rivales superados, pues el australiano y el eslovaco son dos de los hombres más rápidos del mundo, que tuvieron que ver cómo otro, más veloz, les ganó en la raya. Quinto triunfo para el antioqueño en esta temporada.

Este lunes será la segunda etapa con un recorrido de 157 km y un final en un premio de montaña de categoría especial. Recordemos que Sagan es el campeón defensor de la prueba. El también colombiano Egan Bernal (Sky) llegó en la casilla 23 con el mismo tiempo de Gaviria, Sebastián Henao (Sky) fue 66, Daniel Martínez (Education First) 87 y Álvaro Hodeg (Quick Step) 95.

A Wolfpack's strength is unity! Win number 30 couldn't have been pulled off without the amazing work of this fantastic team!#WayToRide#AmgenTOC pic.twitter.com/tlCa7in8KT