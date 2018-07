Fernando Gaviria se une a Rigo y abandona el Tour de Francia

La imagen de este miércoles de Marcel Kittel llegando a la meta 12 minutos después del corte llamó la atención de todos. Las etapas de montaña no son aptas para las velocistas. Y en la jornada de este jueves quien pagó las consecuencias fue Fernando Gaviria, que se vio obligado a abandonar la carrera más importante del mundo.

El antioqueño no pudo con el rigor de la alta montaña y fue obligado a dar un paso al costado. El cuerpo dijo no más. Día triste para los pedalistas colombianos, pues a primera hora Rigoberto Urán también abandonó la ronda gala debido a los dolores que lo aquejaban tras la caída del pasado domingo en la etapa de pavé.

Lluvia de abandonos en la duodécima etapa de la Grande Bouclé. A los antioqueños se unen Gallopin, Groenewegen, Poljanski, Zabel y Greipel. Y los velocistas ya empiezan a despedirse de la competencia: Kittel, Groenewegen, Cavendish, Greippel y ahora Gaviria. Queda con vida Peter Sagan, quien es el ciclista más completo del mundo.

A sus 23 años, Gaviria se despide con honores de su primer Tour de Francia. El nacido en La Ceja, Antioquia, se convirtió en el tercer pedalista colombiano de la historia en ganar dos etapas en una misma edición del Tour tras Lucho Herrera (1985) y Santiago Botero (2002).

Le puede interesar: Fernando Gaviria, el segundo colombiano en vestirse de amarillo en el Tour de Francia

Y lo más importante: se convirtió en el segundo colombiano de la historia en portar la camiseta amarilla de líder del Tour. El colombiano fue el primer líder de la carrera. El único que lo había logrado había sido Victor Hugo Peña, hace 15 años.

Unfortunately, the brutal course and extreme heat took their toll on Tour de France debutant @FndoGaviria, who pulled out of the race.#TDF2018