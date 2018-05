Fernando Gaviria volvió a ganar en el Tour de California

Fue un trabajo perfecto del Quick Step Floors, de Maximiliano Richeze y de Álvaro Hodge, de los hombres que llevaron resguardado a Fernando Gaviria hasta los últimos metros para que el colombiano, con una gran punta de velocidad, se quedara con la victoria en la quinta etapa del Tour de California, su segundo triunfo en esta edición de la carrera estadounidense. En esta oportunidad el embalaje con Caleb Ewan y Peter Sagan, segundo y tercero respectivamente, no fue tan apretado. De hecho, el antioqueño arrancó antes que ellos y cuando el australiano y el esloveno intentaron alcanzarlo ya fue imposible.

Otra vez Fernando y su velocidad, otra vez Gaviria y su capacidad de ser manso y pasivo en los últimos metros, ante de ser potencia pura, antes de acelerar de tal manera que es casi imposible alcanzarlo. Sino que lo digan Ewan y Sagan, dos especialistas en estos temas de los remates, que en esta competencia ya han perdido dos veces con el ciclista nacional.

Cuatro horas, cuatro minutos y 34 segundos, el tiempo de Gaviria para recorrer los 176.5 kilómetros que tuvo la jornada de este jueves. Así las cosas, el ciclista de 23 años logró su sexta victoria de la temporada demostrando porqué es uno de los mejores embaladores del planeta, porqué le es tan sencillo y tan natural hacer posible lo imposible y vencer en cuestión de segundos a corredores que tiene un tren inferior mucho más grande.

Le puede interesar: Fernando Gaviria solo sabe ir a toda

Los muchos kilómetros no volvieron a importar. Si los últimos segundos, los instantes en los que lo que sucedió detrás queda en el olvido y lo único primordial es pedalear fuerte, pararse del sillín y atacar sin medir riesgo, sin medir el espacio, sin medir nada.

Con este resultado Gaviria escaló al segundo puesto de la clasificación por puntos quedando a solo tres unidades de Ewan, mientras que en la general Tejay Van Garderen continúa en la punta seguido de los también colombianos Egan Bernal (Sky) y Daniel Felipe Martínez (Education First).

Este viernes será la penúltima etapa con un trayecto de 196.5 kilómetros, con llegada en premio de montaña, por lo que Gaviria dará un paso al costado para que sus compatriotas, los escarabajos, den el espectáculo así como él lo volvió a dar este jueves.

"Can you hear the drums, Fernando?

You were humming to yourself and softly strumming your guitar"#AmgenTOC pic.twitter.com/9ZAiNUAKJb