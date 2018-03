Froome: "Lappartient debería hablar en persona y no en los medios"

El británico Chris Froome (Sky), actualmente compitiendo en la Tirreno Adriático mientras se resuelve su caso por el positivo de salbutamol, dijo que el presidente de la UCI, David Lappartient, "debería hablar en persona y no en los medios", en referencia a las palabras del dirigente en la BBC en la que aseguró que Froome no tendría que correr el Tour si su caso sigue pendiente. (Froome, del cielo al infierno)



"Dada su preocupación por la reputación del deporte, creo que sería más sensato que plantee sus preocupaciones en persona o al menos a través de los canales correctos en lugar de a través de los medios", dijo Froome.



El cuádruple ganador del Tour lamentó que su caso se haya convertido en un debate público.



"He visto sus comentarios de ayer y solo puedo decir que estoy haciendo todo lo posible para seguir el debido proceso desde aquí. Entiendo que se trata de una situación difícil, obviamente se suponía que se trataba de un proceso confidencial de la UCI, pero se hizo público, lo que cambia las cosas", dijo.



Froome aseguró que está haciendo todo lo posible para resolver su caso "lo antes posible".



Al ser preguntado si sentía que se trataba de un caso de carácter política por parte de Lappartient, Froome respondió: "Tendría que preguntárselo a él".



Sobre la similitud entre su caso y el que padeció Alberto Contador, Froome afirmó que se trata de "una situación muy diferente".



"Es un caso diferente al de Alberto Contador", dijo, refiriéndose al español cuya sanción por clembuterol en 2012 fue retroactiva a 2011, lo que le hizo perder su título de Giro de ese año.



"Estoy compitiendo porque las reglas dicen que puedo competir y cualquier otro corredor en mi posición anteriormente ha corrido".



David Lappartient aseguró a la BBC que "si el caso no se resuelve antes del Tour de Francia, podría pedir a Froome que considere correr esa prueba.