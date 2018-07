Froome: "Me siento preparado y estoy ansioso por competir"

EFE

El británico Chris Froome partirá al frente del Sky en el Tour de Francia que comienza el próximo sábado en la isla de Noirmoutier, formación que incluye al español Jonathan Castroviejo y al colombiano Egan Bernal.



Según el equipo oficial anunciado por el Sky, Froome estará acompañado por Egan Bernal, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Gianni Moscon, Wout Poels, Luke Rowe y Geraint Thomas. (Lea también: Egan Bernal fue confirmado por el Sky para correr su primer Tour de Francia​)



Froome, cuatro veces ganador del Tour y vencedor de Giro y Vuelta, aspira a unirse a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain en el grupo de ciclistas con cinco triunfos en la prueba francesa. Esa será su gran motivación.



"Los últimos doce meses han sido los más difíciles pero también los más increíbles de mi carrera. Nunca he comenzado el Tour de Francia después de haber participado en el Giro y ha significado un enfoque completamente diferente para mi temporada. Aprendí mucho de la Vuelta después del Tour de Francia el año pasado, lo que me ha dado la confianza necesaria para esta carrera", señaló el jefe de filas del Sky.



Froome tiene claro que quiere hacer historia en el Tour de Francia y firmar su cuarta grande consecutiva.



"No me hago ilusiones sobre el desafío, pero me siento preparado y no podría tener un mejor equipo para que me apoye. Esta es la carrera más importante del año y estoy ansioso por competir".



El director del equipo, Sir Dave Brailsford aseguró que el Sky llega al Tour con mucha confianza y espera lo máximo de todos sus componentes.



"Chris está en gran forma después del Giro, mental y físicamente, y todo el equipo quiere aprovechar el éxito que tuvimos en Italia. Esta es una oportunidad para consolidar su reputación aún más". Brailsford se refirió a un equipo de verdadera versatilidad que equilibra a los jóvenes con la experiencia. (Le puede interesar: La UCI no sanciona a Froome por su dopaje y podrá correr el Tour)



"Estamos muy orgullosos de que Gianni Moscon y Egan Bernal hagan el Tour. Ambos son ciclistas con mucho talento y tendrán mucho que ofrecer. También es fantástico que Luke Rowe vuelva a competir como capitán de ruta después de su grave accidente del verano pasado. Es un testimonio de su habilidad y determinación de que ha regresado con tanta fuerza", añadió.



"Estas son semanas muy especiales cada año. Nos encanta correr en Francia y estamos ansiosos por comenzar la carrera", dijo el director.