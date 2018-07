Froome: "Mientras haya una camiseta amarilla del Sky en París, estaré contento"

-EFE

El británico Chris Froome (Sky) calificó de increíble haber llegado a la segunda jornada de descanso del Tour con el primer y segundo puesto de la general y Geraint Thomas de líder y dejó claro que "si un Sky ocupa el escalón más alto en París" estará contento.



"En este momento Geraint está por delante de todos. No es un problema para mí. Si podemos llegar a París en esta situación, sería excelente. Los Pirineos son muy duros, son la siguiente parte clave de la carrera. Veremos qué pasa. Mientras que una camiseta de Team Sky termine en París en primer lugar, seré feliz", dijo Froome en la rueda de prensa de su equipo en Carcasona. (Lea aquí: Nairo sobre sus posibilidades en el Tour: "Aún todo es posible")

En los planes del Sky de Chris Froome entra llegar a la contrarreloj del sábado manteniendo las posiciones de liderazgo, pero advirtió del peligro de especialistas como el esloveno Roglic y el holandés Tom Dumoulin, a quien considera rival número uno.



"Lo ideal sería llegar a la contrarreloj final primero y segundo, pero con una diferencia decente sobre nuestros rivales. Dumoulin y Roglic son dos contrarrelojistas muy fuertes, eso es obviamente una preocupación. Nunca estaremos cómodos contra los mejores del mundo", apuntó.



Sobre Roglic abundó Froome recordando la actuación del corredor del Lotto Jumbo en Mende. (Lea también: Los pirineos, la última oportunidad del Movistar en el Tour)



"Ya vimos cómo atacó en Mende el otro día, pudimos ver que está preparado para esta carrera. Tenemos que tomarlo en serio", dijo. También enalteció las habilidades del holandés Sobre Dumoulin se refirió a un corredor diferente a todos los rivales que tiene o que ha tenido en las últimas temporadas.



"Dumoulin es un tipo diferente a mis otros rivales, como Quintana, Contador o incluso Nibali. Corre casi como yo. Él es un contrarrelojista que aprendió y se entrenó a sí mismo para participar en una gran vuelta. Incluso por la forma que afronta los ascensos, se dejar caer unos metros detrás del grupo principal cuando hay grandes aceleraciones", dijo.



Para el británico, el holandés "puede mantener un ritmo constante". "Para mí, él es más calculador. Él se fija en los números un poco más y no depende únicamente de los sentimientos".



Preguntado por algún plan secreto como estrategia para los Pirineos, Froome sonrió: "Puede ser", dijo, pero obviamente no desveló detalle alguno.



"¿Atacar o no atacar? Estamos en una posición increíble, con el primer y segundo lugar en la general, no depende de nosotros atacar. Depende de todos los otros rivales en el pelotón tratar de batirnos", aclaró.



Respecto al ambiente que ha sufrido el propio Froome y el equipo desde el inicio del Tour, el líder de la escuadra británica cree que han superado la situación de la mejor forma posible y que la cabeza está en cumplir los objetivos.



"La tensión no va a ayudar. Al mismo tiempo, en términos de equipo, nos hemos estado manejando muy bien. A veces no ha sido fácil, pero seguimos adelante. Y, con suerte, haremos el trabajo hasta llegar a París", indicó. (Le puede interesar: “Quemaremos nuestro último cartucho”: Movistar)



Froome recordó su antigua amistad con Geraint Thomas: "En cierta forma es bastante surrealista, ya que los dos empezamos en el Barloworld en 2008 y 2009. No creo que ninguno de nosotros hubiera creído que estaríamos ahora sentados aquí en la posición que tenemos, yo habiendo ganado cuatro Tours y Geraint en la última semana liderando el Tour. Esto es el sueño al que aspiraría cualquier ciclista joven, y creo que es genial que lo hagamos realidad".