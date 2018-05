Froome: "Todavía queda un camino largo por recorrer"

Redacción deportes

Chris Froome (Sky) sufrió una caída en el reconocimiento del recorrido de la primera etapa del Giro de Italia. El pedalista británico no alcanzó a coger bien una curva y el costado derecho de su cuerpo sufrió varias raspaduras. El golpe no lo dejó rendir de la mejor manera en la competencia. Finalizó en la posición 21, a 37 segundos de Dumoulin.

Ese es el tiempo que debe empezar a descontar el británico para pelearle al holandés, quien además en la etapa 16 tendrá una crono de 34.2 kilómetros para intentar sacarle tiempo al líder del Sky. Será un cabeza a cabeza de dos poderosos a lo largo de las 21 etapas del Giro. Sin embargo, Froome tiene claro que hay un camino largo por recorrer. "Tom Dumoulin ha ganado tiempo ante los rivales de la general, es cierto, pero hay un largo camino por recorrer y es bueno estar aquí y comenzar la carrera".

El ciclista cuatro veces campeón del Tour de Francia, sabe que la clave para ganar el Giro no está en las contrarrelojes. Tiene claro, que su fortaleza está cuando la carretera se empine. "No confío en las etapas contrarreloj para intentar ganar este Giro ante Tom Dumoulin. Él ha hecho una gran crono. Llegar y ganar es impresionante, le felicito", dijo en meta el líder del Sky. "Tom Dumoulin ha ganado tiempo ante los rivales de la general, es cierto, pero hay un largo camino por recorrer y es bueno estar aquí y comenzar la carrera", destacó.

El cuádruple ganador del Tour de Francia y vencedor de la Vuelta 2017 explicó la caída que sufrió por la mañana mientras recorría el circuito de la crono. "Se me fue la rueda delantera en una curva. Estaba probando la velocidad en un tramo y me caí a 20-30 por hora", dijo. "Una caída siempre va a doler, pero estoy contento de que no haya sido nada serio. Obviamente vi lo que le sucedió a Siutsou, que está en el hospital, así que estoy contento de no haberme lesionado. Sin embargo, esto es una carrera y todo es parte del deporte", concluyó.