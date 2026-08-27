Ganar una Vuelta a Colombia entre los escombros

Diego Camargo durante la Vuelta a Colombia 2026 en la que terminó como líder de la clasificación general y campeón. Foto: anderson b

Eran las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto de 2026. 150 ciclistas estaban a escasos 15 minutos de empezar la tercera etapa de la Vuelta a Colombia. Ese día, el recorrido comenzaba desde Garzón, Huila. La temperatura rondaba los 22 a 23 grados Celsius; se sentía la sensación de humedad y podía vislumbrarse alguna gota de lluvia durante los 160,5 kilómetros de recorrido. Fue en ese preciso instante que por casi dos minutos la tierra se movió. El piso comenzó a rugir. Fue como si desde las profundidades un monstruo necesitara liberar una energía...