Ganar una Vuelta a Colombia entre los escombros

Diego Camargo durante la Vuelta a Colombia 2026 en la que terminó como líder de la clasificación general y campeón.
Foto: anderson b
Eran las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto de 2026. 150 ciclistas estaban a escasos 15 minutos de empezar la tercera etapa de la Vuelta a Colombia. Ese día, el recorrido comenzaba desde Garzón, Huila. La temperatura rondaba los 22 a 23 grados Celsius; se sentía la sensación de humedad y podía vislumbrarse alguna gota de lluvia durante los 160,5 kilómetros de recorrido. Fue en ese preciso instante que por casi dos minutos la tierra se movió. El piso comenzó a rugir. Fue como si desde las profundidades un monstruo necesitara liberar una energía...
Por Daniel Montoya Ardila
Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com
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