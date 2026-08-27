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Ganar una Vuelta a Colombia entre los escombros

Entrevista con Diego Camargo, quien ganó la competencia ciclística más importante de un país que estaba entristecido por el terremoto.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
27 de agosto de 2026 - 12:00 p. m.
Diego Camargo durante la Vuelta a Colombia 2026 en la que terminó como líder de la clasificación general y campeón.
Diego Camargo durante la Vuelta a Colombia 2026 en la que terminó como líder de la clasificación general y campeón.
Foto: anderson b

Eran las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto de 2026. 150 ciclistas estaban a escasos 15 minutos de empezar la tercera etapa de la Vuelta a Colombia. Ese día, el recorrido comenzaba desde Garzón, Huila. La temperatura rondaba los 22 a 23 grados Celsius; se sentía la sensación de humedad y podía vislumbrarse alguna gota de lluvia durante los 160,5 kilómetros de recorrido. Fue en ese preciso instante que por casi dos minutos la tierra se movió. El piso comenzó a rugir. Fue como si desde las profundidades un monstruo necesitara liberar una energía...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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