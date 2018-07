Gaviria: "Arriesgué para ganar, pero no pude evitar la caída"

Redacción Deportes/AFP

El colombiano Fernando Gaviria no ha podido hacer historia como debutante en el Tour 2018 luchando por su segundo triunfo consecutivo al verse involucrado a casi dos kilómetros del final en una caída que, según explica, no pudo evitar y que le dejó sin opciones para disputar el embalaje final, en el que el eslovaco Peter Sagan se supo imponer, para así quedarse con el victoria y la camisa amarrilla.

"Arriesgo para ganar, pero no he podido evitar la caída. No he sufrido ninguna herida y no tendrá consecuencias para los próximos días", explicó al cruzar la línea de meta de La Roche Sur Yon este domingo. "El ciclismo es así, no sabes cuando te puedes caer. La etapa la he disputado al máximo porque el maillot amarillo no se tiene todos los días", afirmó. (Lea aquí: Peter Sagan ganó la segunda etapa y ahora es el líder del Tour de Francia)



No obstante, para el antioqueño el balance final no ha sido tan negativo al no haber sufrido lesiones y por ese motivo ha apuntado que estaba contento. Sin embargo, aún conserva la camiseta como el mejor de los jóvenes.



Lo que no está dispuesto a abandonar por el momento es la lucha por la camise verde de la regularidad: "En el embalaje intermedio "he sumado algunos puntos y voy a seguir ahí", apuntó el nacido en La Ceja (Antioquia). (Lea también: Fernando Gaviria, a la sombra de la locura)

Reviva aquí la caída de Fernando Gaviria:

Este domingo en la segunda jornada de la Grande Bouclé, el eslovaco aprovechó la caída que tuvo un kilómetro antes Fernando Gaviria y ganó el embalaje final para así quedarse con la camiseta amarilla. El colombiano ahora es segundo a seis segundos.