Gaviria: "Ganar San Juan está descartado, el objetivo son Clásicas y el Tour"

EFE

Gaviria logró la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a San Juan, la sexta de su palmarés en la ronda argentina, al sobreponerse para superar en un ajustado sprint en Pocito el ataque que lanzó en los metros finales el francés Julian Alaphilippe.



"Ganar la Vuelta a San Juan es complicado porque hay corredores demasiado fuertes y está totalmente descartado para mi. La etapa del Colorado es imposible, pero veremos si para el resto del equipo sí puede ser", dijo Gaviria, que inició la preparación para esta nueva temporada el 10 de diciembre de 2019.



"Estoy en buena forma. Estoy entrenando bien, me cuido con la comida y he hecho entrenamientos específicos para conseguir victorias que han dado sus frutos. Ahora espero llegar en buena forma para las Clásicas y el Tour de Francia", señaló el colombiano, en conferencia de prensa.



Por último, Gaviria fue preguntado por la decisión de la organización de no penalizar a los corredores que en la primera etapa llegaron más tarde a meta tras sufrir una caída a falta de 3,1 kilómetros provocada por un espectador.



"Me parece bien porque era una etapa en la que no tenía que haber diferencias y más sabiendo que luego está el Colorado. Era una pena que la carrera estuviera ya sentenciada para muchos corredores desde el principio", concluyó.