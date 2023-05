Fernando Gaviria, listo para brillar en el Giro de Italia

El ciclista colombiano Fernando Gaviria, del equipo Movistar, se impuso en la quinta y última etapa del Tour de Romandía. EFE/VALENTIN FLAURAUD Foto: EFE - VALENTIN FLAURAUD

El velocista antioqueño del equipo Movistar se impuso ayer en el embalaje de la última etapa del Tour de Romandía y llegará a la primera de las grandes de la temporada lleno de confianza para buscar triunfos parciales en las llegadas masivas.

Gaviria, de 28 años, completó 51 victorias como profesional, segunda con el Movistar Team, al que llegó este año procedente del UAE Emirates.

“Ha sido un día realmente duro. En las subidas se ha ido muy rápido y he perdido algo de ritmo, pero he hecho todo lo que he podido para aguantar cerca. Los chicos me han apoyado para volver a entrar y he hecho el máximo para devolverles el favor y entregar esta victoria al equipo. Me he centrado en evitar peligros hasta el último kilómetro, buscar mi espacio y mi distancia y lanzar justo antes de la última curva. Las piernas han respondido y he podido lograr este gran triunfo”, aseguró el antioqueño, quien, como en sus mejores tiempos, atacó desde lejos a unos 300 metros de la meta, en un embalaje largo donde superó con relativa facilidad al alemán Nikias Arndt y al británico Ethan Hayter.

🏆🚀🇨🇴 SENSACIONAL TRIUNFO DE FERNANDO GAVIRIA EN LA ÚLTIMA ETAPA DEL @TourdeRomandie | #TDR2023



Una magnífica arrancada del cejeño en los últimos 300 metros del sprint de Ginebra le otorga a Movistar Team su noveno éxito de 2023.#RodamosJuntos | @Telefonica pic.twitter.com/lUjzdVOOsv — Movistar Team (@Movistar_Team) April 30, 2023

“Es un éxito muy importante, sobre todo en la parte anímica. He entrenado muy duro para llegar en las mejores condiciones al Giro de Italia y ahora sé que estoy listo para dar el máximo allí y buscar éxitos”, agregó aludiendo a sus objetivos en el Giro, que arranca el sábado 6 de mayo en Fossacesia Marina.

Con 51 celebraciones en competencias importantes, Gaviria igualó a Nairo Quintana como el colombiano con más éxitos internacionales. Su misión ahora será superarlo, aprovechando la inactividad del boyacense, quien aún no define su futuro, aunque parece que podría reaparecer con un equipo del extranjero para el segundo semestre.

Egan Bernal sigue mejorando

Para Colombia, el éxito de Gaviria no fue la única buena noticia en el Tour de Romandía. En la clasificación general, Egan Bernal terminó octavo y sigue demostrando su mejoría luego del accidente que por poco les cuesta la vida en enero del año pasado.

It’s not about numbers, it’s about Character.

Top 10 en la etapa y la GC que después de todo para mi es una pequeña gran victoria.



Mañana última etapa, volvemos a casa y a seguir entrenando. pic.twitter.com/dbuhed9GU7 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 29, 2023

El sábado, el campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 logró mantenerse casi hasta el final con el grupo de los punteros y terminó octavo. “No se trata de números, sino de carácter. Top 10 en la etapa y en la general, que, después de todo, para mí es una pequeña gran victoria. Volvemos a casa y a seguir entrenando”, escribió en su cuenta de Twitter para compartir su emoción por la buena actuación en carreteras suizas.

Después de una decena de cirugías y un largo proceso de recuperación, Egan volvió a competir a finales del año pasado, pero no había podido seguirles la rueda a los favoritos en las carreras en las que había participado. Hace tres semanas, terminó en la casilla 92 de la Vuelta al País Vasco, ganada por el danés Jonas Vingegaard y ahora finaliza octavo en Romandía, a un minuto y 53 segundos del británico Adam Yates, gran campeón.

De acuerdo con la programación del equipo Ineos, los próximos compromisos del zipaquireño son el Tour de Hungría y el de Noruega, en mayo, y el Tour de Suiza, en junio.

Doble podio en Asturias

Un par de ciclistas colombianos más brillaron en otra prueba en Europa. En la edición 65 de la Vuelta a Asturias, en España, Einer Rubio e Iván Ramiro Sosa, ambos del Movistar Team, finalizaron segundo y tercero, respectivamente. El título fue para el italiano Lorenzo Fortunato.

Rubio será, al lado de Fernando Gaviria, una de las principales cartas de la escuadra española para el Giro de Italia. El boyacense, por tercera vez en la Corsa Rosa, será el hombre con el que su escuadra intentará pelear una buena posición en la clasificación general.