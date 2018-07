Geraint Thomas: "No puedo creerlo. Me estoy volviendo loco"

Redacción Deportes y EFE

El británico Geraint Thomas (Sky) mostró su emoción al atravesar la línea de meta de la contrarreloj individual en Espelette, que lo dejó como virtual vencedor del Tour de Francia. Con una sonrisa inmensa, brillo en sus ojos y tomándose las manos para intentar dejarlas quietas recibió la camiseta amarilla, con la que entrará vestido a los Campos Elíceos en Paris. Un sueño que se convirtió en realidad.

"No puedo creerlo. Me estoy volviendo loco. No sé qué decir. Es simplemente ... abrumador. No pensé nunca en esto, y de repente ... gané el Tour", dijo el pedalista británico de 32 años, quien por primera vez gana una carrera grande de ciclismo.

Thomas recibió órdenes de no arriesgar tanto por parte del director del Sky, pues el objetivo era asegurar el Tour. Por esta razón en el último tramo del recorrido de 31 kilómetros levantó el pie del acelerador. "Me sentí bien, fuerte. Me dijeron que iba primero, pero tal vez iba arriesgando demasiado en las curvas y el director me dijo que me relajara y que me asegurase ganar el Tour. Y eso es lo que hice. No puedo hablar. Es increíble".

"Ganar en la carrera más grande de tres semanas es una locura. La última vez que lloré fue cuando me casé ... No sé lo que me pasó", dijo emocionado. Thomas, quien llegó a esta carrera como gregario de Chris Froome, se vistió de amarillo desde la etapa 11 y desde entonces no dejó la punta, a pesar de la presión que desde atrás le pusieron corredores como Primo Roglic, Tom Dumoulin, entre otros.