Germán Darío Gómez y la reconquista de la Vuelta de la Juventud

El liderato de la Vuelta de la Juventud 2023 le pertenece a falta de tres jornadas para el final de la carrera al santandereano Germán Darío Gómez, quien el año pasado se consagró como campeón en ese mismo certamen y que en nombre de la ambición que lo caracteriza espera conservar el maillot amarillo hasta el próximo domingo, cuando la carrera juvenil llegue a su fin.

“Nos quedan tres etapas y se define esta Vuelta de la Juventud. Pienso que vamos muy rápido y ya este viernes nos toca hacer el Alto del Trigo, que hay que asumirlo de la mejor manera”, anticipa Gómez sobre los kilómetros que le faltan por recorrer en la prueba por etapas más importante para los pedalistas sub-23 de Colombia.

Se siente en un gran estado de forma y destaca el trabajo que ha realizado GW Shimano Sidermec, su equipo, que es dirigido por Luis Alfonso Cely. Hasta ahora, el plan era desgastar a sus rivales, como ocurrió en el Alto de Ventaquemada, y evitar que hubiese fugas para reducir amenazas en la clasificación general ha funcionado. La etapa de ayer fue un reflejo de eso, pues cruzó la línea de meta en Tocancipá como uno más del pelotón en una llegada masiva que no le presentó ningún riesgo a sus aspiraciones en la general.

El dominio de Gómez ha sido casi permanente en la edición 2023 de la Vuelta de la Juventud. En la primera jornada confirmó su aviso de que iba por todo al erigirse como el vencedor en el prólogo de la carrera, que se celebró el pasado lunes en Zipaquirá, Cundinamarca.

Solo el cundinamarqués Jhonatan Chaves ha sabido lo que es quitarle el liderato en esta vuelta juvenil, aunque solo por una etapa. En la segunda fracción de esta edición el santandereano recuperó el maillot amarillo tras imponerse en la contrarreloj individual.

Luego de que Ánderson Arboleda (EPM) saliera vencedor en el embalaje final de la tercera etapa en las carreteras de Tocancipá, este último se acomodó en el segundo lugar de la general, a 1:35 minutos de Gómez, el máximo candidato.

En la fracción de este viernes el pelotón de la carrera juvenil emprenderá rumbo desde El Rosal, también en Cundinamarca, con un descenso paulatino de 146,5 kilómetros hacia la meta en Mariquita, Tolima.

Germán Darío nació en Betulia, Santander, en el seno de una familia campesina. Sus primeros pedalazos los dio en el ciclomontañismo y luego en la ruta. César Alberto Gómez, formador de ciclistas de su municipio, fue quien descubrió su talento y lo empujó a practicarlo.

En 2018 Gómez se convirtió en el campeón nacional juvenil y supo destacarse en las vueltas del Porvenir y de la Juventud. Sin embargo, su salto a la fama no se dio por sus éxitos, sino por un accidente. En septiembre de 2019, un video en el que Gómez aparecía llorando a un costado de la carretera, en la prueba en línea juvenil del Mundial de Ciclismo de Ruta en Yorkshire, Inglaterra, se hizo viral. Una rueda pinchada lo privó de pelear por el podio de la competencia.

En medio de su desesperación, el uruguayo Álvaro Silva, padre de uno de sus rivales en la carrera, le cambió la rueda y le permitió volver al asfalto. Fue una escena de solidaridad entre latinoamericanos. Gómez finalizó en la sexagésima posición ese día. El llanto en esa ocasión, cuando esperaba un auxilio mecánico, demostró lo mucho que este deporte significa para él.

El santandereano ha sabido aprovechar ese revés y no solo ha asumido su rol como promesa, sino que ha ido subiendo escalones. Tras afrontar las dificultades que trajo la pandemia, se coronó en 2022 como campeón nacional Sub-23 en Pereira y logró el título de la Vuelta de la Juventud en Manizales.

Después de lograr su triunfo en la capital caldense llegaron de nuevo las lágrimas. Esa vez no fueron de desolación como en 2019, sino de alegría. Fiel a su origen campesino, ha cosechado más victorias. Este año participó en el Campeonato Nacional de Ruta de Bucaramanga. “Iré con calma y no me voy a presionar más de lo normal. Sería maravilloso poder defender este maillot en la tierrita”, anticipó en la previa del evento y cumplió.

Con ese presente no sería raro ver a Gómez más temprano que tarde corriendo en el World Tour, el horizonte al que apuntan los escarabajos. Gracias a las giras que ha hecho con GW Shimano Sidermec, además de sus experiencias representando a la selección de Colombia, ha podido conocer las carreteras del Viejo Continente y tiene con qué para correr una Gran Vuelta dentro de poco.

Mientras eso se da, el título de la Vuelta de la Juventud 2023 parece ser un agregado ideal para embellecer aún más su currículo juvenil. De coronarse el próximo domingo en Cota, Cundinamarca, el santandereano sería el tercer pedalista que se convierte en bicampeón de esta carrera. Antes lo consiguieron el antioqueño Mauricio Ardila (1999-2000) y el cundinamarqués Fabio Duarte (2005-2006).