El ciclista del Ineos habló en la primera jornada de descanso del Giro de Italia y de sus objetivos de cara a la alta montaña.

No es tanto una mirada calculadora, sí una actitud meditabunda antes de soltar cada frase, pues Egan Bernal sabe, como cualquier otro, que las palabras también mueren. Y, en este caso, la carretera se encarga de acabarlas. Por eso hay que ser prudente y previsor, tranquilo para soltar juicios, para hacer análisis, para decir verdades.

El líder del Giro de Italia atendió a los medios en la primera jornada de la edición 104 y habló de varias cosas, entre ellas, de lo que espera de la alta montaña, de la diferencia que calcula debería tener antes de llegar a Milán y, por su puesto, de Remco Evenepoel.

Estas fueron sus respuestas más destacadas:

¿Ha hecho cuentas del tiempo con el que debería llegar a la crono de Milán?

La idea es tener algo de ventaja, sí, porque se necesita de una buena reserva para ganar la carrera. También dependerá de cómo esté la general en vísperas de la contrarreloj y quiénes sigan en la lucha. Llegar con menos de un minuto sería estar al límite, teniendo en cuenta que hay ciclistas que van muy bien en estas pruebas, como el mismo Remco Evenepoel. Por eso creo que 1:30 estaría bien, no es mucho, pero puede bastar. Esperemos a ver qué sucede.

¿Qué reflexión hace de la segunda semana que viene en este Giro?

Que será muy intensa. Con la llegada de la alta montaña las diferencias aumentarán entre los favoritos. Si alguien va dando muestras de debilidad no duden que el grupo atacará e irá depurando la general. Vienen las subidas largas y hay que estar concentrados para hacer bien nuestro trabajo.

¿Cree que la preparación para este Giro fue la adecuada?

No pude hacer los entrenamientos de calidad que me hubieran gustado por los dolores de espalda. Pero, mirándolo bien, puede que también sea una ventaja haber llegado sin competencia encima, un poco más fresco. Hay que aprovechar estos días de descanso para recargar energías y enfrentar lo que viene. Y estamos mentalizados para eso.

Se habla mucho de las similitudes de la Strade Bianche y la etapa 11 del Giro. ¿Qué opina?

Bueno, si bien hay cosas similares, son situaciones diferentes. En una clásica vas por todo, sabes que es ahora o nunca. Acá tienes más jornadas para recuperar en caso de tener un mal día. Además, son menos kilómetros de sterrato.

¿Le sorprende el nivel que está mostrando Evenepoel?

Sí, porque duró nueve meses sin competir. Es una muestra del gran trabajo de recuperación que hizo. Obviamente para lograr lo que ha logrado se necesita tener clase, y él la tiene de sobra. Se le notan las ganas de querer triunfar y creo que eso es bueno para el Giro mismo.

¿Qué puede decir del embalaje en la última meta volante de la etapa 10, en el que Remco vino de atrás y lo pasó?

Fue emocionante, chévere, quería probar, vi la oportunidad y me lancé. Es un juego entre nosotros, es divertirnos y ponerle pasión a la carrera.

¿Cree que Yates se está guardando para lo que viene?

Lo puede hacer muy bien esta segunda semana. No está lejos en la general y no ha gastado como los otros. Hay que tener cuidado.

¿Qué tanto ha analizado la etapa de este miércoles entre Perugia y Montalcino?

Bueno, después de la Strade Bianche fuimos a reconocer el trayecto y puedo decir que hay sectores rápidos, peligrosos. La clave estará en entrar bien posicionado a las partes del sterrato y saberte manejar allí. No sé si haya un equipo que, viendo este trazado, quiera tomar el control y tirar desde el principio. Mientras no pierda tiempo me daré por bien servido.

¿Qué puede decirnos de Vlasov?

Que le tengo respeto y, por ende, mucho cuidado. Las subidas que vienen, tan largas, se le pueden dar muy bien.

¿Qué tan importante ha sido el trabajo de Daniel Martínez hasta ahora?

Tiene una clase enorme. Verlo tan cerca en la general sirve de respaldo y me da un poco de tranquilidad saber que está ahí para mí. Ya depende de la manera en la que actuemos. Utilizar a cada corredor del equipo de la mejor forma es lo ideal.