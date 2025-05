Giro de Italia 2025: ¿cuándo empieza y quiénes son los favoritos?

Entre los candidatos están: Primož Roglič, Juan Ayuso, Egan Bernal y Richard Carapaz Foto: Giro de Italia

El Giro de Italia 2025 se disputará del 9 de mayo al 1 de junio, con salida en Durres, la ciudad más antigua de Albania, y llegada en Roma. Serán 21 etapas repartidas en tres semanas de lucha intensa, que combinan jornadas de alta montaña, contrarreloj exigentes y terreno para emboscadas. La “Corsa Rosa” vuelve a prometer emoción y dramatismo desde el primer kilómetro hasta la última curva frente al Coliseo.

El Giro arranca con una mezcla explosiva de experiencia, juventud y redención. La primera gran vuelta del calendario reúne a un pelotón de candidatos con argumentos sólidos para soñar en grande. Desde antiguos campeones hasta debutantes con hambre de gloria, el recorrido de esta edición promete una batalla abierta. Estos son los principales aspirantes.

Hora y dónde ver la etapa 1 del Giro de Italia

La jornada será transmitida en Colombia desde las 6:30 a.m. a través de la señal HD2 de Caracol Televisión. También podrá seguirse en vivo en la plataforma ditu.

Primož Roglič

A sus 35 años, Primož Roglič (Red Bull-Bora) sigue siendo una amenaza constante. Ya sabe lo que es ganar el Giro —lo hizo en 2023— y, aunque suele tener un día malo en las grandes vueltas, lo compensa con su inteligencia táctica y su sangre fría. Su equipo es probablemente el más fuerte del lote, con Hindley, Daniel Martínez y la joven promesa Pellizzari listos para arroparlo en todos los terrenos. Roglic no necesita demostrar nada, pero va por todo.

Juan Ayuso

Con solo 22 años, Juan Ayuso (UAE Team Emirates) se planta en su primer Giro como jefe absoluto de filas. El español llega con cinco victorias en lo que va del año y, sobre todo, con una forma que impresiona. En la reciente Volta a Catalunya peleó de tú a tú con Roglic, aunque se desfondó en la última jornada. Las cronos del Giro le favorecen, y el respaldo del UAE es garantía. Si supera la presión, puede ganarlo.

Richard Carapaz

El Giro es el terreno donde Richard Carapaz (EF Education) se hizo grande. Campeón en 2019, subcampeón en 2022, el ecuatoriano regresa a la carrera que más lo ha visto brillar. No ha ganado en 2025 ni ha mostrado su mejor forma reciente, pero su espíritu combativo y su capacidad en la montaña siguen intactos. No parte como favorito claro, pero nunca hay que descartarlo.

Egan Bernal

Pocos ciclistas han enfrentado una caída tan brutal y han logrado volver. Egan Bernal (Ineos) ganó el Giro en 2021 y luego todo se detuvo tras su accidente. Hoy, con 28 años, muestra señales de recuperación. Ganó el doblete en los campeonatos nacionales colombianos y terminó séptimo en Catalunya, cerca de rivales directos. No está entre los nombres más ruidosos, pero tiene crédito y una historia que lo empuja.

Mikel Landa

Mikel Landa (Soudal Quick-Step) no necesita presentación. A los 35 años, sigue siendo una garantía en las tres semanas. No tiene la explosividad ni el motor en la crono de los grandes favoritos, pero compensa con consistencia, experiencia y coraje. Fue podio en el Giro en 2015 y 2022, y este año va por su tercer cajón. Como siempre, no ganará por demarraje, sino por aguante.

Ciclistas colombianos

Dos viejos conocidos del ciclismo colombiano: Nairo Quintana (Movistar) y Egan Bernal (Ineos).

Ambos regresan con sed de protagonismo. Nairo, campeón del Giro en 2014, quiere dejar su huella en lo que podría ser su última gran vuelta, mientras que Bernal —ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro en 2021— continúa su proceso de recuperación y búsqueda de un regreso a la élite.

Asimismo, Colombia contará con Éiner Rubio (Movistar), quien buscará ampliar su palmarés en las etapas de alta montaña.

Así, cinco colombianos estarán en acción: Daniel Felipe Martínez, Nairo Quintana, Egan Bernal, Éiner Rubio y Brandon Rivera.

