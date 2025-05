Giro de Italia: Pedersen se mantiene líder y Brandon Rivera firma un octavo puesto

Ceglie Messapica (Italy), 14/05/2025.- Danish rider Mads Pedersen (L) of Lidl - Trek team in action to cross the finish line and win the 5th stage of the Giro d'Italia cycling tour over 151 km from Ceglie Messapica to Matera, in Ceglie Messapica, Italy, 14 May 2025. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO

Foto: EFE - LUCA ZENNARO