El velocista colombiano cambió de estrategia y arriesgó en los últimos metros de la séptima etapa. Sin embargo, la velocidad del corredor australiano, que se llevó la etapa, fue demasiado para Gaviria.

Final de embaladores en la séptima etapa del Giro de Italia. Una jornada que se desarrolló sin grandes sorpresas y en la cual Fernando Gaviria lanzó un ataque sorpresivo a 500 metros de la meta, que fue respondido con un contrataque demoledor de Caleb Ewan en los últimos 200 metros.

Un final frenético en el que el corredor australiano demostró porque es uno de los mejores velocistas en el circuito.

Mire: Caleb Ewan: “Me gustaría repetir las batallas de antes con Fernando Gaviria”

🇮🇹#Giro ¡DOBLETE DE CALEB EWAN! Así fue la definición en Termoli, con un nuevo triunfo del velocista australiano de Lotto Soudal.



🥇 Caleb Ewan🇦🇺 (LTS)

🥈 Davide Cimolai🇮🇹 (ISN)

🥉 Tim Merlier🇧🇪 (AFC)



6. F. Gaviria 🇨🇴 (UAD)

10. J.S. Molano🇨🇴 (UAD)



pic.twitter.com/0uEQC8GkFs — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) May 14, 2021

El día empezó en la región de Notaresco y terminó en Termoli, después de recorrer 181 kilómetros en una etapa bastante tranquila que se definió en los metros finales con la impresionante actuación de Ewan, que coronó su segunda etapa en el actual Giro, la quinta si se suman todas sus participaciones.

Desde el principio de la jornada no hubo mayores contratiempos para el pelotón. El grupo avanzó sin preocuparse de la fuga que no sacó mucha ventaja este viernes.

Lea: Hugh Carthy, un inglés muy español

Egan Bernal superó la jornada sin mayores angustias, ya que estaba bien ubicado entre el pelotón mientras lo protegía su equipo para que no tuviera problemas para llegar a la meta.

A falta de 17 kilómetros la fuga fue cazada por el grupo principal y desde ese momento los equipos empezaron a formarse para terminar la carrera al esprint.

Con los trenes enfilados en los últimos metros, todas las escuadras tiraban del pelotón para ubicar a sus velocistas antes del final de la jornada.

Más: Video: Director del BikeExchange, expulsado del Giro tras atropellar a un ciclista

El remate, que tenía un pequeño repecho con el 12% de inclinación, rompió un poco la cabeza de llegada y dejó en la punta a los aspirantes de la etapa.

A pesar de algunos ataques tímidos de Movistar y del Bora a un kilómetro de la llegada, se veía que la jornada se definiría en los últimos metros.

El que intentó sorprender a 500 metros de la meta fue Fernando Gaviria, que lanzó un ataque sorpresivo para ganar la jornada, pero le faltó combustible llevarse el triunfo.

No se pierda: América vs Mineiro no paró mientras la policía estallaba gases lacrimógenos en Barranquilla

Caleb Ewan terminaría mandando en el esprint final y Gaviria llegaría sexto a pesar de su ataque.

La octava etapa del Giro se correrá este sábado en 170 kilómetros que se disputarán entre la región de Foggia y Guardia Sanframondi. Será una etapa de media montaña, previa al primer reto de alta montaña que se correrá el domingo 16 de mayo.