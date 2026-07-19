Golpe en el Tour de Francia 2026: Jonas Vingegaard abandona tras una fuerte caída

Jonas Vingegaard en la previa de la etapa 15 del Tour de Francia 2026. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Tour de Francia 2026 sufrió un giro inesperado este domingo con el abandono de Jonas Vingegaard durante la etapa 15. El danés, quien ocupaba el segundo lugar de la clasificación general, puso fin a su participación cuando luchaba por conquistar su tercer título en la Grande Boucle, después de los obtenidos en 2022 y 2023.

Vingegaard se vio involucrado en una caída junto a otros tres corredores cuando la carrera atravesaba uno de los momentos decisivos de la jornada. En el incidente también estuvieron implicados el australiano Jai Hindley, el mexicano Isaac del Toro y el estadounidense Sepp Kuss, quienes sí pudieron seguir en la competencia.

Tras el fuerte golpe, el jefe de filas del Visma | Lease a Bike manifestó un intenso dolor en la clavícula que le impidió continuar en carrera. Luego de ser atendido por el personal médico de la organización, el ciclista danés subió a una ambulancia para ser trasladado a un centro asistencial y someterse a los respectivos exámenes.

La decimoquinta fracción del Tour de Francia presentaba una nueva jornada de alta montaña, considerada una de las más exigentes de esta edición. En total, los corredores tenían por delante 183,9 kilómetros entre Champagnole y Plateau de Solaison, con un acumulado de 4.701 metros de desnivel positivo.

El abandono de Vingegaard se produjo en el valle entre la Côte du Mont y el inicio del ascenso hacia Plateau de Solaison, puerto de categoría especial en el que estaba prevista la definición de la etapa. La caída privó al danés de disputar uno de los momentos clave de la jornada montañosa.

Hasta este desafortunado episodio, Vingegaard había firmado un sólido inicio en el Tour de Francia 2026. El danés ganó la primera etapa, una contrarreloj individual, y gracias a ese resultado vistió el maillot amarillo durante las dos primeras jornadas de la competencia, confirmando desde el comienzo sus aspiraciones al título.

La retirada de este domingo marcó un hecho inédito en la carrera del danés, pues es la primera vez que no logra terminar una gran vuelta. Además, puso fin a una destacada racha de cinco podios consecutivos en el Tour de Francia para el jefe de filas del Visma | Lease a Bike. Su salida deja el camino despejado al esloveno Tadej Pogacar para pelear por un nuevo título en la Grande Boucle.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador