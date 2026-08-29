¡Golpe inesperado en la Vuelta a España! Tadej Pogacar sufrió una caída y abandonó: video

El ciclista esloveno, líder indiscutido de la clasificación general, sufrió una violenta caída a unos 30 kilómetros de la meta y tuvo que ser evacuado en ambulancia. Foto: EFE - Javier Lizón

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Lo que parecía ser una Vuelta a España encaminada hacia un dominio de Tadej Pogacar cambió de manera abrupta este sábado. El líder indiscutido de la clasificación general y gran favorito al título tuvo que abandonar la carrera después de sufrir una violenta caída cuando faltaban cerca de 30 kilómetros para la meta de Xeraco, en Valencia.

Las imágenes de televisión mostraron al ciclista esloveno sobre el asfalto y con heridas sangrantes, especialmente en el hombro izquierdo, lo que encendió inmediatamente las alarmas. Pogacar fue atendido en el lugar e intentó regresar a la carrera, pero el dolor le impidió continuar. Finalmente, tuvo que ser evacuado en ambulancia.

La noticia supone un giro absoluto para una competencia que tenía a Pogacar como su principal referencia. El corredor del UAE había ganado tres etapas durante la primera semana y lideraba con autoridad una clasificación general que ahora tendrá un nuevo dueño: Enric Mas pasa a ocupar el primer lugar.

La Vuelta que parecía de Pogacar ahora está completamente abierta

La salida de Pogacar modifica por completo el panorama de la carrera. El esloveno no solamente era el líder de la general, sino también la gran figura del UAE y el máximo favorito para quedarse con el título.

Ahora, corredores que tenían como objetivo luchar por un podio o asegurar un puesto entre los cinco primeros encuentran una oportunidad que hasta hace unas horas parecía mucho más complicada. La carrera queda abierta y las próximas jornadas podrían ofrecer una pelea mucho más impredecible por los primeros lugares.

También cambian las posibilidades para quienes han intentado buscar protagonismo desde las fugas. En las etapas de montaña, varios corredores habían tratado de atacar y aprovechar las escapadas, pero la presencia de Pogacar y la capacidad de su equipo para controlar la carrera dificultaban esas opciones.

Entre ellos están varios ciclistas colombianos, que ahora tendrán un escenario diferente para buscar protagonismo en las próximas semanas. Sin Pogacar en el pelotón, las fugas y los ataques en la montaña podrían adquirir otra dimensión y abrir nuevas posibilidades para los corredores que aspiren a ganar etapas o escalar posiciones.

El descenso que había sido una advertencia para Pogacar

La relación deportiva entre Pogacar y Enric Mas ya había dejado un episodio que se hizo viral durante esta Vuelta a España. En una jornada anterior, después de que Mas neutralizara a Pogacar en la montaña, ambos protagonizaron una situación particular durante el descenso.

El corredor del Movistar marchaba por delante y le hizo una señal de cautela al esloveno. Pogacar, sin embargo, hizo caso omiso, lo rebasó y poco después, en una curva, se salió de la carretera; sin embargo, volvió a reincorporarse rápidamente.

El esloveno alcanzó a evitar la caída, aunque tuvo que frenar y poner un pie sobre el pasto. Después logró regresar a la carretera y, al final de aquella etapa, terminó imponiéndose a Mas en el sprint.

En aquel momento quedó como una escena llamativa dentro de la carrera. Ahora, con la caída que terminó provocando el abandono del máximo favorito, aquel episodio adquiere otra dimensión.

La preocupación, además, trasciende la Vuelta a España. El abandono deja en duda la posibilidad de volver a ver al esloveno en el Mundial de ruta que se disputará el próximo mes en Montreal, una competencia para la que su presencia ahora aparece comprometida por las consecuencias de esta caída.

La Vuelta, que parecía tener un dueño claro, acaba de cambiar completamente de escenario. Pogacar está fuera, Enric Mas es el nuevo líder y la carrera que parecía encaminada hacia un dominio absoluto ahora vuelve a estar en juego.

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