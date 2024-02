Harold Tejada, triunfazo y liderato en la segunda etapa del Tour Colombia 2024

El corredor colombiano Harold Tejada de Astana Qazaqstan celebra al ganar la segunda etapa de la carrera ciclística Tour Colombia 2024 hoy, entre Paipa y Santa Rosa de Viterbo (Colombia). Foto: EFE - Carlos Ortega

¡Dos etapas, dos victorias colombianas! Harold Tejada se quedó con la segunda etapa del Tour Colombia tras una impresionante fuga. Andrea Piccolo, del EF Education, y Óscar Sevilla, del Team Medellín, fueron segundo y tercero, respectivamente.

Para el atleta de 26 años, nacido en Pitalito, Huila, es su primera victoria en el World Tour y en competencias oficiales de la Unión Ciclística Internacional. Además, preliminarmente, es el nuevo líder del Tour Colombia 2024. Seguido a un segundo por Sevilla y a cinco por Piccolo.

El #TourColombia2024 tiene nuevo líder: Harold Tejada se quedó con el triunfo de la segunda etapa, en Santa Rosa de Viterbo, potencia, determinación y brazos arriba. Victoria notable de ciclista colombiano del Astana. pic.twitter.com/z1B2u99caG — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) February 7, 2024

Debutó en 2016 en el Orgullo Paisa, luego estuvo en EPM en 2017 y en el Team Medellín en 2019. Finalmente, en 2020, llegó al Astana. Entre sus grandes logros se destacan los campeonatos de contrarreloj y en ruta sub-23 en 2019.

“Todavía no me las creo, los planes no estaban en estar en la fuga, pero hubo cortes y cortes”, aseguró el ciclista colombiano.

La carrera inició en el malecón de la Policía de Paipa, en el mismo punto de la etapa de este martes. A diferencia de la primera etapa, la segunda tuvo al sol como protagonista. El mismo que brilló en la camiseta amarilla de Fernando Gaviria, quien empezó de líder tras su victoria en Duitama.

Las banderas de Colombia y Boyacá adornaron la salida de los 142 corredores, quienes enfrentaron una etapa complicada de 186 kilómetros en la que podían brillar los ‘escarabajos’ colombianos, pues contaba con tres premios de montaña.

La montañosa jornada tuvo intensidad de principio a fin. Julián Cardona, del Team Medellín, se llevó el primer sprint intermedio de la segunda etapa a 133 kilómetros de la meta. Seguido por Esteban Villareal, de la selección de Ecuardor, y Bernardo Suaza, de Petrolike. El primer puerto de montaña fue para el mexicano Efrén Santos del Canel’s Java.

Al igual que la temperatura de Boyacá, la emoción de la carrera aumentó con la primera fuga que fue protagonizada por seis ciclistas a más de dos minutos del pelotón. Javier Jamaica, del Team Medellín, fue la figura de este momento.

La carrera continuó, incluso con abanicos, mientras los boyacenses acompañaban la carrera en los costados de la carretera. Movistar Team jaló el grupo con el brasileño Vinicius Rangel y Gaviria a 105 kilómetros de la meta. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar en el segundo premio de montaña que se lo llevó Yeison Reyes, de Sistecrédito. Óscar Sevilla de Team Medellín y Róbinson Chalapud del Banco de Guayaquil.

¡Ellos también quieren correr! Dos perros se metieron el pelotón durante el #TourColombia2024 y provocaron la caída de varios ciclistas. 🐕



Sigue la carrera en #StarPlusLA. @ESPNCOLOMBIA pic.twitter.com/H4AjuNEmXa — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) February 7, 2024

Llegaron algunas caídas y problemas técnicos, mientras el segundo sprint se lo quedaba Sevilla, quien fue perseguido por Santiago Gómez de Sistecrédito y Jamaica. Luego, se fugaron 17 ciclistas y dejó al lote a 2:35 minutos. Todo parecía que el ganador sería de la fuga.

Sevilla y Chalapud se fueron en un tú a tú en los últimos kilómetros. Un intenso duelo entre experiencia y juventud en ascenso. Sin embargo, en los últimos metros, un grupo los atrapó y Harold Tejada se quedó con la victoria.

¿Te lo Imaginaste? 😱😱



A B A N I C O S 💨💨💨🌪️🇨🇴 en B O Y A C Á



📸 @edergarces7 - Prensa Tour Colombia pic.twitter.com/IkBEQQxNL9 — TourColombiaOficial (@TourColombiaOfi) February 7, 2024

En Tunja, capital del departamento de Boyacá, se celebrará la tercera jornada, con un circuito de 12.9 kilómetros, con salida y llegada sobre la Avenida Universitaria al lado del Colegio San Viator, por el Condominio Santa Helena, al que los ciclistas deberán dar 12 vueltas, para un total de 155 kilómetros.

La prueba reina será el sábado con un final en el Alto del Vino, un pico pegado a la capital sobre 2.850 m de altitud.

Antes de ese día, la competencia tendrá llegadas en plano que podrán volver a poner a prueba a Cavendish y a Gaviria.

Los logros de Harold Tejada

2014: 3a Etapa (Santa Fe – Andes), Vuelta del Porvenir.

2015: 2ª Etapa (Colón - La Tendida), Vuelta de la Juventud Venezuela.

2015: Campeón Montaña, Montaña, Vuelta Juvenil de Antioquia.

2015: Campeón Panamericano Junior (Persecución Equipos) en Aguascalientes.

2019: Bicampeón Nacional de Ruta y Contrarreloj Sub-23 /en Villavicencio).

2019: Etapa 7 del Tour de L´Avenir (en La Giettaz).

2024: Etapa 2 del Tour Colombia.

