Harold Tejada se afianzó en el top 10 de la Vuelta al País Vasco: así quedó la general

Harold Tejada, ciclista colombiano del Astana, ahora es octavo en la Vuelta al País Vasco. Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

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El ganador de la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco este martes fue Axel Laurence, del INEOS Grenadiers. El francés logró su victoria en los metros finales, imponiéndose tras un intenso esprint entre los dos ciclistas que se fugaron en la ruta de 152.8 kilómetros que concluyó en Basauri.

La etapa presentó un recorrido exigente con tres puertos de montaña, dos de segunda categoría y uno de tercera, que hicieron seleccionar el pelotón. A pesar del desgaste, Laurence supo imponerse con fuerza en los metros finales y logró su octava como profesional.

En la definición, Laurence atacó en los últimos metros para dejar atrás al español Igor Arrieta, quien cruzó segundo. El podio lo completó el eritreo Natnael Tesfatsion (Movistar Team), a 14 segundos del ganador de la etapa. La resistencia y el timing de los ataques marcaron la jornada en la Itzulia.

Del Toro tuvo que abandonar

Una de las insidencias de la jornada fue el abandono de Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), quien era segundo en la clasificación general. El ciclista mexicano sufrió una dura caída a 81 km de la meta junto a otros cinco corredores y, tras ser evaluado por el director de su equipo, se retiró por una afectación en el costado derecho.

La baja de Del Toro se suma a la de Mikel Landa, quien no tomó la salida en esta tercera etapa. El español sufrió una caída en la segunda fracción, en el descenso de San Miguel de Aralar, y aunque las pruebas médicas no revelaron fracturas, su equipo decidió retirarlo para una recuperación completa.

En lo más alto de la clasificación general permanece el francés Paul Seixas, del equipo Decathlon, con una ventaja de 1:59 sobre el esloveno Primož Roglič, su ahora más cercano perseguidor. Seixas es dueño además de la camiseta de los jóvenes y la de los puntos.

¿Cómo van los colombianos en la Itzulia?

El mejor colombiano en la clasificación general es Harold Tejada (Astana), quien subió al octavo lugar. El huilense ahora está a 2:48 de Seixas, ciclista al que acompañó en el lote de líderes durante la tercera fracción, en la que prefirió no tomar riesgos.

Su compañero Sergio Higuita, también de Astana, figura en el puesto 18, a 4:34 del líder. Más abajo, en el puesto 88, aparece Brandon Rivera (INEOS Grenadiers), a 29:12..

La Vuelta al País Vasco continúa este jueves con un circuito en Galdácano. Será una jornada escarpada de 167,2 km, con siete puertos de montaña, uno de segunda categoría y seis de tercera. No parece un escenario ideal para grandes cambios, pero todo puede pasar en la Itzulia.

Así quedó el top 10 de la clasificación general de la Vuelta al País Vasco:

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