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Harold Tejada se metió en el top 10 de la Vuelta: así quedó la clasificación general

El pedalista colombiano del Astana terminó quinto en Castellón y subió cuatro puestos. Tadej Pogacar se mantiene en lo más alto.

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Daniel Bello
Daniel Bello
27 de agosto de 2026 - 04:12 p. m.
Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team.
Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team.
Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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Harold Tejada fue uno de los ciclistas destacados en la sexta etapa de la Vuelta a España, disputada este jueves entre Alcossebre y Castellón. El colombiano cruzó la meta en el quinto lugar, tras una exigente fracción de media montaña que puso a prueba a los protagonistas de la fuga del día.

Junto con el ecuatoriano Richard Carapaz, Tejada se relevó en el tramo final, en el último descenso, para alcanzar al grupo perseguidor, lo que le permitió disputar el esprint por el tercer lugar de la etapa y su respectiva bonificación. Sin embargo, esa pelea terminó siendo para el belga Ramses Debruyne, quien se impuso a ambos en los metros decisivos.

Tejada, pedalista del Astana, subió así cuatro posiciones en la clasificación general gracias a su rendimiento en el tramo entre Alcossebre y Castelló. El huilense ahora ocupa el décimo lugar de la general, a 6:30 de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien sigue como líder de la Vuelta a España 2026.

Pogacar logró su tercera victoria en la Vuelta a España 2026

Tadej Pogacar se impuso en la sexta etapa de la Vuelta a España tras protagonizar una pelea directa con Enric Mas (Movistar Team) en el tramo final del recorrido. El esloveno sacó su mejor punta de velocidad en la recta de meta, superando al ciclista de la escuadra telefónica, mientras ambos sacaban más de 40 segundos a los demás corredores de la fuga.

Con este resultado, Mas se colocó como segundo en la clasificación general, aunque ahora la diferencia respecto a Pogacar se amplió a 3:34. El español sigue siendo el rival más cercano del esloveno, aunque la brecha comienza a complicar sus opciones de pelear por la victoria final en Madrid.

El podio provisional de la general lo completa Primoz Roglic, a 4:21 de Pogacar. En el top 5 también aparecen el ecuatoriano Richard Carapaz (+4:50) y el asutriaco Felix Gall (+4:55), lo que confirma que la pelea por los primeros lugares sigue muy apretada a falta de varias etapas decisivas en esta Vuelta a España 2026.

De todos modos, este viernes se esperan cambios en la clasificación general, pues se aproxima una etapa de alta montaña entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares, de 149,8 kilómetros y 3.597 metros de desnivel. El tramo final de la séptima, en ascenso puro hasta la meta, promete una nueva batalla directa entre los favoritos.

Así quedó el top 10 de la clasificación general de la Vuelta a España 2026:

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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