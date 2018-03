El director deportivo, Sir Dave Brailsford, implicado

Hasta el gobierno acusa de dopaje al Sky

-Redacción Deportes

Una vez más el equipo Sky está en el ojo del huracán por el mismo tema de siempre: el dopaje. Ahora, el Comité Parlamentario de lo Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte de Gran Bretaña publicó ayer, después de tres años de investigación, un informe titulado Combatiendo el dopaje en el deporte, el cual compromete a la Federación Británica de Ciclismo (British Cycling) y al equipo Sky y deja muy mal parado, en especial, a Sir Dave Brailsford, el actual director deportivo de la escuadra británica y quien lideró la trasformación del ciclismo en Gran Bretaña, impulsando nuevos métodos de trabajo, que hoy en día están siendo cuestionados.

En el informe se asegura que se han estado usando sustancias dopantes de forma consciente y de manera sistemática, y se aportan nuevas pruebas y testimonios a los que ya se conocían por casos anteriores. También se acusa a varios corredores, como Sir Bradley Wiggins y sus compañeros de equipo en el Tour de Francia de 2012, pues fueron tratados con corticoesteroides antes de la competencia, con el fin de perder peso. Además se afirma categóricamente que el paquete entregado a Wiggins antes del Dauphiné de 2011 no contenía flumicil, tal y como se aseguró en su momento, sino triamcinolona, un corticoide prohibido. No se descarta tampoco que esa sustancia haya sido usada, por ejemplo, por Chris Froome, quien en esa edición de la ronda gala terminó en la segunda posición.

Textualmente se dice que “el objetivo de este tratamiento no era médico, sino únicamente aumentar las capacidades del ciclista”. El Comité ataca al Sky también por las exenciones por uso terapéutico de sustancias dopantes (TUE). “El uso de las TUE en el Tour de 2012 implica que Sky se ha beneficiado de los efectos de esa sustancia durante el Tour. Esto no es una infracción de la legislación antidopaje, pero Sky sí sobrepasa la línea ética que se había impuesto a sí mismo. Consideramos que, contrariamente a lo asegurado por Dave Brailsford, Sky usó sustancias dopantes dentro del código de la AMA, para mejorar el rendimiento de los ciclistas y no como parte de un tratamiento médico”.

El equipo Sky ha rechazado el documento, mientras que Wiggins expresó en un comunicado su tristeza, pues “estas acusaciones son bastante tristes. La gente puede ser acusada de cosas que nunca ha hecho y luego son consideradas como hechos. Rechazo enérgicamente que cualquier droga fuera utilizada sin causa médica”, explicó el exciclista en Twitter.

En el palmarés de Wiggins, quien fue investido como sir en 2013, se destaca la victoria en el Tour de 2012, además de ganar cuatro medallas de oro olímpicas en la modalidad de ciclismo en pista y una más en la prueba contrarreloj de ruta en Londres 2012. En el Tour de 2012, el equipo Sky copó las dos primeras posiciones del podio, con Wiggins en la primera y Chris Froome en la segunda. Además, el conjunto se quedó con la victoria de seis etapas (tres para Mark Cavendish, dos para Wiggins y una para Froome) y finalizó segundo en la clasificación por equipos.