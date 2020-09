En los test de COVID-19 que se realizaron en el primer día de descanso del Tour de Francia 2020 se confirmaron casos positivos en los staffs de Cofidis, AG2R La Mondiale, Ineo Grenadiers y Mitchelton-Scott. Entre los corredores no hubo ningún contagio.

Los equipos del Tour de Francia 2020 no solamente deben preocuparse por el buen desempeño de sus corredores en la carrera, en esta edición atípica por el contexto de la pandemia también deben prestar atención a los posibles contagios por COVID-19 que se puedan presentar. La norma para este año es que si dos integrantes de una misma escuadra dan positivos en los test, la misma quedará expulsada de la carrera.

En la primera jornada de descanso del Tour de Francia 2020 se realizaron los test para corroborar que no existieran casos positivos de COVID-19 entre los corredores. Si bien los ciclistas dieron negativo en su totalidad, sí se presentaron algunos positivos entre los miembros del staff de algunas escuadras y en el director de la carrera, Christian Prudhomme.

Casos positivos en los staffs de Cofidis, AG2R La Mondiale, Ineos Grenadiers y Mitchelton-Scott se reportaron en el informe que presentó la organización del Tour de Francia. Los implicados, que estarán una semana por fuera de la burbuja de la carrera, son asintomáticos.

Las cuatro escuadras deberán tener cuidado en esta segunda semana de competición. El aislamiento debe ser más estricto, pues la norma para este año dice que si un equipo presenta dos casos positivos será automáticamente expulsado del evento para evitar un contagio masivo entre los participantes.

La exclusión de cualquiera de estos equipos sería una gran pérdida para la competición. Sin embargo, los casos que más angustia causan son los del Ineos Grenadiers y del Mitchelton-Scott. Dos favoritos al podio como Egan Bernal (Ineos) y Adam Yates (Mitchelton) podrían verse seriamente afectados si sus equipos no realizan los protocolos de bioseguridad necesarios para evitar un contagio.

La incertidumbre no deja de estar presente. No es solamente prestar atención al tiempo en la general, es también cuidarse y no bajar la guardia. La salud, que es lo primordial, y la competición, requieren esfuerzos y responsabilidad. Y no solamente de cada quien, pues la organización también debe velar para que los participantes no corran riesgos. Esto último teniendo en cuenta los comentarios de algunos ciclistas sobre el control del público en el trayecto, pues ha habido casos de aglomeraciones y de personas que no tienen su tapabocas puesto cuando está pasando el lote principal.