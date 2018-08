Iván Ramiro Sosa, undécimo en el Tour de L'Avenir y líder de la montaña

Redacción deportes

Segundo día de montaña en el Tour de L'Avenir y nueva exhibición de Iván Ramiro Sosa. El colombiano no ganó la octava etapa, pero finalizó segundo por detrás del suizo Gino Mader, quien ganó la fracción de 81 kilómetros entre La Bathie y Crest Voland. El pedalista nacional se quedó con el liderato de la montaña y ascendió dos puestos en la clasificación general, tabla en la que se mantiene a 1:07 minutos del líder de la competencia, el esloveno Tadej Pogacar.

Mader, se escapó en los últimos kilómetros, y coronó el ascenso al puerto de segunda categoría en Crest Voland para quedarse con el triunfo de etapa. A 15 segundos llegó Sosa y un grupo de 13 ciclistas, entre los que también se encontraban su compatriota Alejandro Osorio, el líder de la carrera Pogacar o el estadounidense al que el colombiano venció en la séptima etapa Brandon McNulty. A todos les ganó Iván Ramiro en el embalaje final, nuevamente en el último esfuerzo como lo había hecho el jueves.

"Al final fue difícil, me sentía bien. Pero tuve un problema de estómago que no me dejó disfrutar al máximo la última subida", dijo tras su llegada el pedalista nacional. A pesar de no haber recortado tiempo en la clasificación general, el colombiano se visualiza en lo que será la fracción del sábado en Val D'isere, premio de primera categoría en el que finaliza la penúltima fracción del Tour de L'Avenir.

"Los rivales están cediendo, lo que me pone muy contento para mañana intentarlo con todo. El sábado será el día en el que buscaremos la victoria en el Tour de L'Avenir. Probaremos todo para este liderato", amenazó Sosa, quien vio este viernes algunos gestos de debilidad en algunos de sus competidores. "Tenemos dos etapas duras, la del sábado será decisiva. Esperemos estar bien y responderle a la selección", añadió.

Pero no solamente se ha destacado Iván Ramiro Sosa en este Tour de L'Avenir. En la segunda posición en la clasificación de la montaña aparece Alejandro Osorio. El pedalista nacional intentó atacar hoy, aunque no le alcanzaron las fuerzas. Todos están con lo justo en estos últimos días. "Creo que tenemos rivales fuertes, que nos tienen muy marcados. Lo intentaremos en estos días que nos queda para quedarnos con la camiseta amarilla", afirmó el ciclista.

Este sábado se correrá nuevamente una etapa corta y llena de ascensos: 89 kilómetros entre Séez y Val D'isiere, con dos premios de primera categoría. El último de 18 kilómetros para cerrar la etapa.