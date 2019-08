Iván Sosa, campeón de la Vuelta a Burgos 2019

Redacción deportes

El ciclista colombiano Iván Ramiro Sosa se impuso este domingo en la quinta y última etapa de la Vuelta a Burgos 2019, la cual terminó con un premio de montaña en las Lagunas de Neila, y defendió de buena manera el título de esta competencia. En los últimos ascensos se defendió bien de los ataques del ecuatoriano Richard Carapaz, quien no pudo aguantar el ritmo endemoniado del cundinamarqués. En los metros finales, Sosa superó a Rui Costa, quien se había fugado, y se quedó con el triunfo de la jornada y de la carrera.

Este es el primer tirunfo de una competencia del World Tour para el colombiano como pedalista del equipo INEOS. El año pasado ya había ganado este mismo título pero cuando era parte del equipo Pro Continental Androni Giocatoli. “El equipo ha hecho un gran trabajo desde el inicio, creo que me han ayudado mucho, incluso en la subida estuvieron ahí hasta el último kilometro. He visto que todos estaban al límite y por eso he intentado, nadie me ha seguido y termino ganando”, explicó el colombiano al cruzar la meta.

El año pasado el de Pasca venció al también colombiano Miguel Ángel López, ahora se impuso al español Óscar Rodríguez y al ecuatoriano Richard Carapaz, vigente campeón del Giro de Italia. “El año pasado fue de experiencia, hoy me siento más fuerte. El año pasado cometí algunos errores que esta vez no se repitieron y afortunadamente esas enseñanzas me han servido para seguir creciendo”, confesó el pedalista que ahora seguirá su temporada participando en algunas competencias en Italia.