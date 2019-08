Iván Sosa confirma que no correrá la Vuelta a España

El vencedor de la Vuelta Ciclista a Burgos, el colombiano Iván Ramiro Sosa, se mostró muy contento por repetir el triunfo en la ronda burgalesa y aseguró que "es muy bonito ganar aquí", en una carrera que le "gusta mucho".

El oriundo de Pasca, Cundinamarca, destacó que su equipo, el Ineos, "ha trabajado muy bien, controlando el ritmo fuerte impuesto por el Movistar", y aseguró que se ha sentido "al límite" en la ascensión a las Lagunas de Neila.

"Conocer la subida ayuda", resaltó, y señaló que él sabía cómo "atacar" y tuvo paciencia porque "en una subida tan dura, tener 10 segundos de desventaja no es estar lejos".

"La idea del equipo era mantener la calma", dijo Sosa, y añadió que "si ellos querían ganar, tenían que atacar".

Esta victoria es una más que añadir al ciclismo colombiano, que tras la victoria de Egan Bernal en el Tour de Francia "está en lo más alto", subrayó el joven ciclista de 21 años.

Iván Ramiro Sosa espera que esta sea "la motivación suficiente para los que vienen detrás" con el objetivo de "hacer crecer al ciclismo colombiano". Asimismo, confirmó que, tras no participar en la Vuelta a España, correrá "en Italia las próximas carreras".

El campeón hace parte de los preincritos para la ronda ibérica, sin embargo, él mismo ha anunciado que no estará en esta prueba. Vale la pena destacar que en esta temporada ya participó del Giro de Italia, su primera experiencia en una grande, y según piensan en el equipo INEOS, no es bueno que un joven de 21 años dispute dos competencias de tres semanas en una misma temporada.

HE’S DONE IT! In the closing metres, @ivansosacuervo times his attack to perfection to take the stage win and the overall victory at @VueltaABurgos! pic.twitter.com/3kAl1kPeR5