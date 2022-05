Iván Sosa: la otra “bala” del Movistar

Sosa y su primer título en el Movistar Team. / Movistar- Sprint Cycling Agency Foto: Rafa Gomez / SprintCyclingAgency

El Movistar se quitó una mochila muy pesada este fin de semana: que los puntos y las victorias del equipo dependieran exclusivamente de un ciclista de 42 años, de Alejandro Valverde. Pero esa otra luz, diferente a la del Bala siempre, tal cual pasó el año pasado, la encuentran con los ciclistas colombianos, a pesar del mal historial final con Miguel Ángel López, quien abandonó el Movistar por desencuentros con su equipo.

Iván Sosa, el reemplazo de Supermán, se coronó ayer campeón de la Vuelta a Asturias y consiguió su primer triunfo en la escuadra española. Además, ganó el sábado la etapa reina de la carrera imponiéndose ante uno de los mejores escaladores del mundo como Simon Yates.

Sosa, que cruzó la línea de meta en el grupo perseguidor con el resto de hombres importantes, sucede en lo más alto de podio final al también colombiano Nairo Quintana (ausente en esta edición), y se corona como el mejor de la ronda asturiana por delante del italiano Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa) y el francés Nicolás Edet (Arkea), a 15 y 44 segundos respectivamente del ganador.

El colombiano de 24 años llegó proveniente del Ineos, un equipo en el que tuvo victorias importantes, pero en el que no logró mayor protagonismo en las grandes vueltas, sobre todo por sus carencias en las etapas contra el reloj. Y en medio del terremoto con Miguel Ángel López, Sosa llenó ese vacío deportivo y también comercial, pues Movistar necesita tener ciclistas colombianos por su influencia en nuestra región.

“Estoy muy contento por este triunfo. La de hoy era una etapa muy rápida y con un final duro, pero el equipo me ayudó y supimos gestionarla para ganar la prueba. Nuestra misión era controlar y esperar; cuando arrancó Yates, sabíamos que lo podíamos dejar, no era un peligro para la general. Vamos al Giro muy motivados”, dice Sosa, quien será un hombre peligroso en la general la próxima semana en el Giro de Italia. No parte en la baraja de favoritos, pero es un hombre que puede dar la sorpresa y hacer mucho daño en las etapas de alta montaña.

Este es el séptimo título de Sosa como profesional tras el Tour de Bihor, el Tour de Sibiu, la Adrionica Ionica Race, el Tour de la Provence y la Vuelta a Burgos, carrera que ha ganado en dos oportunidades. Un palmarés que también revela el perfil de ciclista que es Sosa: un escalador puro de carreras de una semana que no tengan contrarreloj.

Esta será la tercera participación en una gran vuelta de Sosa, luego de ocupar el lugar 44 en el Giro de Italia 2019 y el puesto 62 en la Vuelta a España 2020. Esta vez, en un equipo con una ventana más amplia de opciones, espera, por fin, tener un equipo que esté dispuesto para él.

La de Sosa fue la victoria número 22 de Colombia en esta temporada exótica que empezó con el grave accidente de Egan Bernal. Colombia es la quinta nación con más triunfos UCI; solo está detrás de Francia (33), Países Bajos (32), Bélgica (28) e Italia (26). Nairo Quintana y Sergio Higuita son los ciclistas que más triunfos han aportado, con cuatro, seguidos por Daniel Felipe Martínez con tres.

Y justamente, Higuita también puso a celebrar al país el fin de semana, pues ganó la etapa reina del Tour de Romandía, que conquistó su compañero de equipo, Aleksandr Vlasov. Un arranque soñado para el campeón nacional de ruta en el Bora: triunfo de etapa en la Vuelta al Algarve, campeón de la Vuelta a Cataluña, quinto en la Lieja Bastoña Lieja y ahora un triunfo en Romandía. Esta temporada su gran objetivo será la Vuelta a España, carrera en la que irá como líder del Bora.

En el Tour de Romandía, otro que tuvo una gran participación fue Einer Rubio. El pedalista del Movistar terminó décimo y logró su primer top diez en el World Tour. Además, en la etapa reina que ganó Higuita, Rubio se perfilaba para ser el ganador, pero el lote lo alcanzó a escasos metros de la meta. Él, junto a Santiago Buitrago, han sido los colombianos que se han venido consolidando en el World Tour.

Y se viene esta semana un Giro de Italia en el que habrá una buena presencia de los nuestros, con ocho colombianos. En el papel, Miguel Ángel López, que no ha tenido un buen inicio de temporada en el Astana, pero que viene de ganar una etapa en el Tour de los Alpes, es el único que peleará la clasificación general. Pero en un segundo escalón aparece Iván Sosa, motivado tras este título en Asturias. Santiago Buitrago, Hárold Tejada, Esteban Chaves, Diego Camargo, Jonathan Restrepo y Fernando Gaviria, la carta para pelear los embalajes, serán los hombres que representarán al país en la carrera que el año pasado conquistó Egan Bernal.