Jaramillo, cuarto en la velocidad del Mundial Juvenil de Ciclismo de Pista

Futuro es lo que hay. El ciclista colombiano Francisco Jaramillo, quien había logrado la medalla de plata en la prueba del keirin en el Mundial Juvenil de Pista, en Tel Aviv, peleó un nuevo podio y terminó en la cuarta casilla en la velocidad.

El barranquillero, de apenas 16 años de edad, llegó hasta las semifinales, en las que cayó ante el italiano Mattia Predomo, finalmente campeón. En la disputa por el bronce, venció en el primer heat al alemán Luca Spiegel, quien se impuso en los dos siguientes y se quedó con la medalla.

Jaramillo, el mejor de la selección Colombia Andina dirigida por John Jaime González, se había convertido en el tercer pedalista nacional en ganar una medalla mundialista en el Keirin, pues Martha Bayona (plata en 2017) y Fabián Puerta (oro en 2018) lo había hecho en la categoría mayores.

“Primero quiero agradecerles a todos quienes me han acompañado en este camino. A mi entrenador de toda la vida, Ricardo José Moreno, quien me formó como ciclista, al profe John Jaime, a la Federación, a Mindeporte, mis compañeros y a mi familia, que siempre me ha apoyado. Estoy muy satisfecho con esta actuación, que espero sean solo el comienzo de mi carrera”, aseguró Francisco luego de su participación en territorio israelí.

