Jasper Philipsen, llamado a ser protagonista en la Vuelta a España 2025

El belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) arrancó con el pie derecho la Vuelta a España 2025 tras llevarse la victoria en la primera etapa. Foto: EFE - Javier Lizón

Jasper Philipsen afronta la Vuelta a España 2025 con la ambición de consolidarse como el mejor esprinter. Tras una temporada marcada por los altibajos y sin poder brillar como en años anteriores, el belga encontró en la ronda ibérica el escenario ideal para redimirse.

El ciclista del Alpecin-Deceuninck ha tenido un año de contratiempos, en especial por la caída que lo sacó del más reciente Tour de Francia en la tercera etapa. Sin embargo, al igual que ocurrió en la Grand Boucle, el belga se impuso en la primera jornada, demostrando que sigue...