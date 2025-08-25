No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Jasper Philipsen, llamado a ser protagonista en la Vuelta a España 2025

El ciclista belga del Alpecin-Deceuninck quiere dejar atrás los fantasmas del último Tour de Francia y apunta a llegar a Madrid como el líder de la clasificación por puntos.

Daniel Bello
25 de agosto de 2025 - 08:00 p. m.
El belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) arrancó con el pie derecho la Vuelta a España 2025 tras llevarse la victoria en la primera etapa.
Foto: EFE - Javier Lizón

Jasper Philipsen afronta la Vuelta a España 2025 con la ambición de consolidarse como el mejor esprinter. Tras una temporada marcada por los altibajos y sin poder brillar como en años anteriores, el belga encontró en la ronda ibérica el escenario ideal para redimirse.

El ciclista del Alpecin-Deceuninck ha tenido un año de contratiempos, en especial por la caída que lo sacó del más reciente Tour de Francia en la tercera etapa. Sin embargo, al igual que ocurrió en la Grand Boucle, el belga se impuso en la primera jornada, demostrando que sigue...

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

