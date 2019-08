Jhojan García terminó octavo y fue el mejor colombiano en el Tour de L'Avenir 2019

Redacción deportes

El final en Le Corbier marcó un hito histórico para Ecuador con la brillante victoria de Alexander Cepeda en la última cima alpina de la presente edición.

El joven talento que ha logrado su mejor temporada ciclística de la mano de la formación Avinal GW El Carmen de Viboral, triunfando, entre otras, en la Clásica de Anapoima y la Clásica de Marinilla, fue el gran protagonista del día entrando en la fuga y coronando su esfuerzo solitario con un tiempo de dos horas, 37 minutos y 47 segundos, seguido por el luxemburgués Michael Reis y el español Íñigo Elosegui, a 27 y 34 segundos, respectivamente.

De la escapada también formaron parte los integrantes de la selección Colombia de ciclismo, Juan Diego Alba y Jhojan García, quien puso en alerta al de grupo de favoritos, alcanzando a contar con cuatro minutos de diferencia respecto al lote comandado por el líder Tobias Foss.

Sin embargo, una vez coronado el esfuerzo de la escapada en el Col du Mollard, se sucedieron una serie de ataques que seleccionaron la fuga y posteriormente a los aspirantes de la etapa, entre ellos Cepeda, quien junto a Elosegui y Reis supo mantener el ritmo, acelerar en los tres kilómetros finales y cantar un triunfo histórico para el país ligado a Colombia en el ámbito ciclístico.

Durante la etapa, el equipo nacional sufrió varios percances. Primero con Harold Tejada, quien por una caída en el kilómetro cuatro perdió contacto con el grupo; luego Jesús David Peña con un daño en la bicicleta, y por último Juan Diego Alba, quien sufrió una caída en el descenso después del penúltimo premio de montaña.

“Ha sido una etapa muy dura, al final hemos estado en la fuga para intentar ganar la etapa y subir algunos puestos, alcanzamos a tener cuatro minutos pero desafortunadamente a mis compañeros la suerte no los ha acompañado, tuvieron varias caídas, y al final yo he sido el mejor ubicado. Estar entre los 10 mejores de esta carrera es un logro para Colombia”, dijo García, octavo a 10:48 minutos del noruego Foss.

“Nos salvó un poquito la etapa que ganó Harold (Tejada), porque en las demás tuvimos muchos percances mecánicos, caídas y accidentes. No nos lamentamos, no podemos decir que fue por eso (que no se logró el podio) sino porque los rivales andaban mucho mejor. Nos ganaron muy bien. Tenemos que analizar otros aspectos como el de los corredores que están en el Giro de Italia y luego vienen a correr el Tour, porque no tienen el mismo nivel. La forma a un corredor sub-23 le dura muy poco tiempo”, afirmó el seleccionador nacional, Carlos Mario Jaramillo.

La delegación regresará al país este martes 27 de agosto, a las 3 pm.

*Con información de la oficina de prensa de Fedeciclismo