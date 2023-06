Jonathan Guatibonza se quedó con la segunda etapa de la Vuelta a Colombia

Jonathan Guatibonza se llevó la victoria en el sprint, en la segunda etapa de la Vuelta a Colombia que finalizó este domingo en Gachancipá. Foto: Fedeciclismo

Bajo la lluvia intermitente, Jonathan Guatibonza (Shimano Sidermec) ganó la segunda etapa de la Vuelta a Colombia. El pedalista de 18 años superó en los últimos metros a Miguel Ángel “Superman” López (Team Medellín). El podio fue complementado por Juan Pablo Sossa (Sistecredito) con el mismo tiempo.

En los 160,1 kilómetros, distancia entre Tibabosa y Gachancipá, hubo una fuga que no tuvo éxito. La escapada integrada por Robinson Ortega (Empresa de Energía de Boyacá) y Felipe Morales (Inderhuila). Guatibonza terminó con un tiempo de 3 horas, 59 minutos y 56 segundos.

“Es increíble, la verdad no me lo creo. Incluso cuando gané una de Vuelta al Táchira tampoco me la creía, pero estoy muy contento. Creo que hay que disfrutarlo y seguir haciéndolo mejor, seguir haciendo lo que me gusta”, dijo Guatibonza una vez terminada la etapa.

“Un agradecimiento especial a todo bien chicos, en serio que ellos hicieron un trabajo magnífico y sin ellos no hubiera sido posible”, agregó

A pesar de no haberse llevado la segunda etapa, López se mantiene como líder de la Vuelta a Colombia con un tiempo de 8 horas y 46 minutos. Al boyacense lo sigue su compañero de equipo Fabio Andrés Duarte a 34 segundos y Rodrigo Contreras (Colombia Potencia de Vida) con 35 segundos de diferencia.

A 34 kilómetros de la meta, los ciclistas pararon en homenaje a Germán Chaves y su padre quienes fallecieron el pasado 4 de junio en un accidente cerca a Chocontá. El ciclista de 28 años fue arrollado por un camión en plena carretera.

El auto de carga que cobró la vida del deportista invadió el carril en el que transitaban el ciclista y su papá, que fue trasladado a centro médico cercano a la zona del accidente, pero murió posteriormente.

Para el inicio de la semana, la tercera etapa del lunes 19 de junio se reducirá a un circuito de 11 vueltas en Ibagué, la capital del departamento de Tolima. Saldrá a las 10:00 a.m. y será de 105.6 kilómetros.

