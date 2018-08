Juan Pablo Suárez va por el desquite

Carlos Andrés Montes

Cuando Juan Pablo Suárez planeó su calendario de competencias para este año, la prioridad era ganar la Vuelta a Colombia. Su madurez y el equipo que tiene (EPM Scott) le hacían pensar con optimismo en la edición 68 de la competencia.

El destino y la carretera lo han puesto a 51 segundos de ese sueño. A dos jornadas del final es segundo en la general, detrás del ecuatoriano Jonathan Caicedo. Este sábado, en su tierra (Antioquia), tiene la última oportunidad de buscar esa camiseta de líder que le ha sido esquiva.

Suárez comenzó en el bicicrós y luego tuvo un corto paso por la ruta, antes de dedicarse a la pista, en la que fue campeón panamericano en 2004, 2009 y 2010. Obtuvo medallas de oro en la persecución individual, por equipos y la prueba por puntos en eventos internacionales. Pero ninguno de esos logros lo convenció de seguir en los velódromos. “Sentí que allí uno no podía crecer tanto. Además, yo quería pelear grandes carreras, pero para eso tenía que mejorar como escalador”, recuerda el pedalista nacido en Medellín en 1985.

Su primera gran victoria en la ruta fue en 2003, cuando quedó campeón de la Vuelta del Porvenir. Luego de un breve paso por el equipo español Cropusa, que ahora se llama Burgos BH, y por la escuadra italiana Chaponi, regresó al país para correr bajo las órdenes de Raúl Mesa, uno de los entrenadores más ganadores del ciclismo colombiano.

Con Mesa y su equipo, Juan Pablo pudo volver a correr en Europa y tuvo actuaciones destacadas. Fue segundo en la Vuelta a La Rioja, quinto en la Castilla-León y sexto en la Vuelta a Asturias. En un mes hizo cinco top 10.

“Entonces me ofrecieron ir al Caja Rural de España, pero ahí tomé quizá la peor decisión de mi vida deportiva y deseché esa opción por ir al Team Colombia”, recuerda.

“En ese equipo me estanqué. Me quebré una mano, no me pagaron a tiempo los sueldos durante muchos meses”, explica. Por eso decidió renunciar y, aunque tenía una propuesta del United HealthCare estadounidense, prefirió llamar a Mesa y pedirle una nueva oportunidad.

Desde su regreso, en 2014, Juan Pablo ha sido una de las piezas claves en la escuadra de don Raúl, y aunque ya ganó el Clásico RCN, en 2017, sigue obsesionado con el título de la Vuelta.

Claro que reconoce que “todavía me gustaría volver a Europa, pero bien. Ya no con la ambición que tiene uno de joven de ir a ganar plata, lo cual es importante, sino de ir por mi desquite. Así sea de uno o dos años. Yo le trabajaría al que sea. Sé que tengo el nivel de estar allá”.

Y lo demuestra en cada carrera en la que participa. En esta Vuelta siempre ha estado entre los punteros. Incluso ganó una etapa. Y se siente con la confianza para pelear el liderato, porque además corre en su tierra. Para llegar a La Unión, subirá una de las montañas que mejor conoce, con la idea de descontar los 51 segundos de ventaja que le lleva el ecuatoriano Caicedo.

Espera que sea su día. Desde que vio el recorrido supo que en la penúltima etapa estaba su gran oportunidad. “La mente trabaja mejor cuando ya ha estado por determinados lugares y eso le da una seguridad extra”, dice. “Uno ya sabe para dónde va y cómo es el cuento”, agrega.

Y cómo no estar ilusionado si es una ruta que conoce desde pequeño, cuando su papá lo hacía escuchar las transmisiones de las carreras que dominaban Hernán Buenahora y Libardo Niño, quienes lo ponían a soñar con ser su sucesor y pelear títulos.

Ya su padre no podrá escuchar sus hazañas por la radio, pero desde el cielo hará fuerza para que su hijo cumpla con eso que hace años soñaron juntos: ganar la Vuelta a Colombia.