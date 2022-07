Justicia española investiga a Miguel Ángel López por “caso Maynar”

Mientras se preparaba para correr desde el próximo lunes la prueba Villafranca - Ordiziako Klasika, Miguel Ángel López fue interrogado este jueves por la justicia española en su llegada a Madrid por el caso Maynar.

López, señala el portal Ciclo21, ya contaba con un abogado en el momento de la diligencia y colaboró en todo momento con la justicia, que lo investiga formalmente por la relación que pueda tener con el médico Marcos Maynar, acusado por tráfico de medicamentos ilegales en territorio español.

Maynar fue detenido en mayo de este año en España por la presunta inducción de medicamentos no permitidos en España, aunque posteriormente fue dejado en libertad. Sin embargo, aún debe presentarse cada dos semanas ante la justicia ibérica.

“Al cambiar su figura de testigo a investigado podría llegar a tener responsabilidad penal en los hechos investigados”, señala Ciclo21 sobre la vinculación de López al caso Maynar. No obstante, después de ser interrogado a su llegada a España, López continuó su camino, no fue retenido por la justicia.

Aunque sigue siendo investigado, el médico Maynar, profesor en la Universidad de Extremadura, afirmó al diario ABC estar tranquilo por este caso: " Nunca me han condenado. … Siempre se dice que me acusan, pero nunca se dice que me han absuelto. Yo, gracias a Dios, no tengo antecedentes penales… Mi conciencia está tranquila. Lo que me preocupa un poco es la imagen en la prensa, me preocupa por mis hijos, por mi familia… Sí quiero dejar muy claro que con la Guardia Civil me quito el sombrero, ha sido un trato absolutamente exquisito. La verdad es que otras veces nos cabreamos cuando nos ponen multas, pero la realidad es que ha sido algo muy bueno, y en el juzgado, su señoría, lo mismo. Ha sido pulcra, muy clara, ha ido a tratar de resolver todo y agradecido. Yo siempre he creído en la justicia”.

