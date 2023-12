Kevin Quintero: ¡Imparable!

Foto: Kevin Quintero, Deportista del Año de El Espectador y Movistar 2023. /Nelson Sierra G.

¡Se necesita mucho coraje para montarse en una bicicleta sin frenos ni cambios, con piñón fijo, e ir a más de 60 kilómetros por hora! ¡Se necesita mucha tenacidad para que, a esa velocidad, y con toda la adrenalina en el cuerpo, se puedan tomar decisiones tan trascendentales como para convertirse en campeón mundial! Y eso, entre muchas otras cualidades, es lo que define a Kevin Santiago Quintero, el Deportista del Año de El Espectador y Movistar 2023. Un ciclista que es sinónimo de coraje y tenacidad.

Y es que seguramente en 2004, cuando Kevin, a los seis años, montaba bicicleta acompañado de su abuela Gilma Torres, su gran aliada en su carrera para ser ciclista, en Palmira (Valle del Cauca), lugar donde nació, no se imaginaba que la bicicleta le daría tantas glorias, aunque es probable que, aun siendo tan niño, ya supiera soñar en grande. Hablar con él, sentir su mirada fuerte, enfocada, brillante. Oírlo responder con claridad lo que le preguntan, concreto, sonriente, optimista. Volver a ver cómo celebra sus victorias, todas las que consiguió este año, como el oro en la prueba del keirin en el Mundial de Ciclismo de Glasgow y también en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, solo por mencionar algunos, revelan que el vallecaucano siempre está enfocado.

“Mi abuela fue la que me metió en este deporte. A ella es a quien le agradezco quien soy hoy por hoy. Un viernes, de la nada, yo le dije que quería empezar a montar en bici, y al viernes siguiente me llevó a unas competencias que hacían en Palmira, desde ahí me fui encarrilando, hoy vivo de esto y es de lo cada día me enamoro más y más”, cuenta Kevin Quintero. Y agrega: “La competencia más importante, y la que nunca olvidaré, fue cuando quedé campeón del mundo en Glasgow, el 9 de agosto de este año. Fue una prueba muy bonita, tal como la había soñado. En Colombia nos hemos especializado mucho en el keirin, y ser campeón en esta prueba, portar la camiseta arcoíris durante todo un año, es muy gratificante no solo para mí, sino también para mi entrenador y para todas las personas que están detrás de ese logro”.

Generosidad, esa es otra palabra que describe a Kevin Quintero. “Él es un muchacho que tiene una capacidad retentiva muy grande, no hay que repetirle las cosas. Él siempre está ayudando a otros corredores, llevándolos poco a poco, dándoles la mano. Es muy buen compañero, trata muy bien los juveniles; es especial”, dice John Jaime González, una de las personas que más lo conoce, su entrenador. Y para seguir honrando su nombre, continúa: “Kevin es un muchacho disciplinado, calculador, que no traga entero. Él investiga, pregunta, él siempre quiere saber el porqué, es el analista de las carreras pre y pos… y eso es algo que me ayuda mucho como técnico”.

Decisiones. De esas está llena la vida. ¡Y se necesita mucha astucia, táctica y concentración para saber tomarlas! Por esas razones Kevin Quintero también resultó siendo ciclista de pista, porque según él es un ciclismo distinto, hay más adrenalina. Cada competencia en el velódromo es un show especial. “Nosotros en la competencia vamos a milímetros de otros corredores, a rápidas velocidades y tenemos que tomar decisiones en milésimas de segundos que nos dejan adentro o afuera de una final o de un podio”, confiesa el campeón mundial, que también es asertivo, como sus oros lo demuestran.

El sueño olímpico

Esfuerzo, trabajo y dedicación. Claro, indispensables para un deportista, no importa si es tan talentoso como el ciclista vallecaucano de 25 años, y él lo sabe. Por eso, entrena todos los días, para al final, creerse sus triunfos, celebrarlos con mesura y respeto, y seguir soñando con conseguir lo más grande que puede obtener: un oro olímpico.

—Kevin Quintero, ¿lo crees o no? —le preguntó el periodista de la Unión Ciclista Internacional (UCI), minutos después de cruzar primero la meta, con autoridad, dejando atrás a los que eran, por lo menos para algunos de los comentaristas internacionales, los favoritos. Bueno, cómo no. Uno de ellos, Harrie Lavreysen, había dominado la prueba por tres años seguidos y había otros campeones mundiales y olímpicos. Pero esta vez no. El presente es del colombiano.

—Sí, lo creo. He trabajado mucho para esto. Lo soñé y hoy puedo decir que soy campeón del mundo —fue la respuesta del vallecaucano. Contundente, ¿no? Así como su presentación.

Quintero hace seis años vive en la capital de Antioquia. “Por mi carrera debo estar allá, pues ahí está radicada la selección de Colombia. Allá tenemos al entrenador, al médico, a la fisioterapeuta, al psicólogo, al masajista... y fue una decisión difícil, pues en el Valle está mi familia, están mis amigos, allí crecí, pero sabía que no podía rechazar la invitación de John Jaime, era mi futuro, es mi presente. Actualmente sigo representando al Valle en Campeonatos y Juegos Nacionales, pero seguiré trabajando por mis sueños en Medellín”, enfatiza el Deportista del Año 2023.

Y a preguntas obvias, respuestas iguales. “Mis sueños creo que son como los de todos los deportistas: ser campeón mundial muchas veces, ser campeón olímpico, dejar a Colombia en lo más alto del podio. Estamos en una preparación muy ardua para París, desde ya estamos preparándonos y esperando que todo salga de la mejor manera”, asegura Quintero.

Mientras tanto, el entrenador González dijo: “A nosotros en el ciclismo de pista nos está haciendo falta una medalla olímpica y estamos trabajando para conseguirla. En Tokio pensamos que se nos iba a dar, pero con todo el tema pandémico, de estar Kevin solo, entre otras, nos impidió conseguir la medalla. Pero el sueño olímpico sigue vivo. Hoy él es campeón del mundo, con una prueba espectacular; es momento de seguir con esa trayectoria. Kevin ha hecho respetar la camiseta arcoíris y lo seguirá haciendo”.

Juegos Olímpicos París 2024, agosto, Velódromo Nacional de la capital francesa, allí Quintero podrá seguir haciendo historia. Por ahora, el corredor puede seguir celebrando mientras trabaja por su sueño, enfocado. El 2023 fue un año de grandes éxitos que lo posicionaron como el mejor deportista, un logro que le da más tenacidad para seguir soñando, mientras los colombianos aceptamos su invitación: “Enamorarnos más del ciclismo de pista”.