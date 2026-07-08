Kooij se impuso en el embalaje y ganó la etapa 5 del Tour: así va la clasificación general

Olav Kooij ganó al sprint la quinta etapa del Tour de Francia mientras que Fernando Gaviria perdió a sus lanzadores en una caída en los últimos kilómetros y no pudo disputar el embalaje. Foto: EFE - YOAN VALAT

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La quinta etapa del Tour de Francia dejó el esperado desenlace para los velocistas, pero también una jornada accidentada que terminó afectando las aspiraciones de Fernando Gaviria. El colombiano había preparado el embalaje final como una de sus mejores oportunidades en esta edición, aunque una caída en los últimos kilómetros desordenó el trabajo de su equipo y lo dejó sin opciones de pelear por la victoria.

Olav Kooij estrenó su palmarés en el Tour de Francia

El neerlandés Olav Kooij (Decathlon-CMA CGM) consiguió este miércoles la primera victoria de su carrera en el Tour de Francia al imponerse en la quinta fracción, disputada sobre 158,3 kilómetros entre Lannemezan y Pau.

La etapa, diseñada para los especialistas en velocidad, comenzó con un ataque desde el kilómetro inicial de Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), quien protagonizó una larga escapada en solitario. El francés llegó a abrir una ventaja cercana a los tres minutos mientras el pelotón, comandado por los equipos de los velocistas, controló la diferencia sin perder el orden.

Veistroffer fue el gran animador de la jornada. Cruzó en primer lugar el sprint intermedio de Vic-en-Bigorre y también coronó en cabeza la única dificultad montañosa del día, la Côte de Baleix, resultados que le permitieron quedarse con el premio a la combatividad de la etapa.

Sin embargo, la aventura terminó a 14 kilómetros de la meta, cuando los equipos interesados en definir la jornada al sprint aumentaron el ritmo y neutralizaron definitivamente al escapado.

Las caídas cambiaron el desenlace para Gaviria

Los kilómetros finales estuvieron marcados por la tensión y dos caídas que fragmentaron el pelotón. La primera, a 5,6 kilómetros de la llegada, involucró a varios corredores, entre ellos tres integrantes del Caja Rural, el equipo de Fernando Gaviria.

El velocista colombiano había preparado esta etapa como una oportunidad para buscar un buen resultado, pero el accidente dejó afectados a dos de sus compañeros y rompió el trabajo colectivo que necesitaba para llegar bien ubicado al embalaje.

Ya sin el respaldo de su formación, Gaviria afrontó en solitario el cierre de la etapa y terminó en la casilla 17, sin poder disputar la victoria.

En el sprint definitivo, Kooij sorprendió al lanzar su aceleración cuando restaban 500 metros para la meta. El neerlandés sostuvo el esfuerzo hasta la línea de llegada y superó a Max Kanter (XDS-Astana) y Tim Merlier (Soudal-Quick Step), quienes completaron el podio.

Los escaladores colombianos terminaron la jornada sin problemas

La jornada también dejó una pequeña pérdida de tiempo para los principales colombianos que apuntan a la clasificación general. Sergio Higuita (Astana), Egan Bernal (Netco Ineos), Harold Tejada (Astana) y Einer Rubio (Movistar) cruzaron la meta 14 segundos después del grupo principal que disputó el sprint, aunque sin cambios significativos entre ellos.

Tras cinco etapas, el mejor colombiano en la clasificación general continúa siendo Sergio Higuita, ubicado en la posición 22, a 11 minutos y 16 segundos del líder, Tryn Torstein (Uno-X Mobility).

Por su parte, Egan Bernal aparece en el puesto 26, a 12 minutos y 8 segundos, mientras que Harold Tejada se ubica a 12 minutos y 31 segundos del líder.

La montaña pondrá a prueba a los favoritos

La clasificación general no registró modificaciones importantes en la parte alta y Tryn Torstein, del Uno-X Mobility, conservó el maillot amarillo al finalizar la jornada.

Ahora el Tour cambiará completamente de escenario. La sexta etapa llevará al pelotón de Pau a Gavarnie-Gèdre, sobre 186,2 kilómetros, con un recorrido que incluye el Col d’Aspin, el Col du Tourmalet y una llegada en alto que promete abrir las primeras grandes diferencias entre los aspirantes al título.

Clasificaciones del Tour de Francia

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