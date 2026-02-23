Publicidad

La bajada que le dio alas a Sebastián Holguín y devolvió a Colombia a lo más alto

En entrevista con El Espectador, el ciclista caucano de downhill recordó la bajada que lo consagró en la Copa Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026 y que volvió a coronar a Colombia en una de las pruebas más exigentes del descenso urbano.

Diego Alejandro Daza Gómez
24 de febrero de 2026 - 01:00 a. m.
El rider colombiano Sebastián Holguín en Valparaíso.
Foto: EFE - ADRIANA THOMASA

Sebastián Holguín caminaba de lado a lado esperando a que fuera su turno. En su estómago, la ansiedad era cada vez más fuerte y hacía que sus palpitaciones retumbaran como una batería dentro del cuerpo. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Silencio... El ruido se mezclaba con el vacío, como si fuera un agujero negro que no dejaba de crecer. El palpitar aumentaba al mismo ritmo que los nervios. Hasta que llegó el instante definitivo. Era el momento de subirse a su bicicleta negra con rojo, salir y descender cerro abajo.

Entró al cubículo....

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

