La bajada que le dio alas a Sebastián Holguín y devolvió a Colombia a lo más alto

El rider colombiano Sebastián Holguín en Valparaíso.
Foto: EFE - ADRIANA THOMASA
Sebastián Holguín caminaba de lado a lado esperando a que fuera su turno. En su estómago, la ansiedad era cada vez más fuerte y hacía que sus palpitaciones retumbaran como una batería dentro del cuerpo. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Silencio... El ruido se mezclaba con el vacío, como si fuera un agujero negro que no dejaba de crecer. El palpitar aumentaba al mismo ritmo que los nervios. Hasta que llegó el instante definitivo. Era el momento de subirse a su bicicleta negra con rojo, salir y descender cerro abajo.
Entró al cubículo....
Por Diego Alejandro Daza Gómez
Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com
