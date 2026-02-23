La bajada que le dio alas a Sebastián Holguín y devolvió a Colombia a lo más alto

El rider colombiano Sebastián Holguín en Valparaíso. Foto: EFE - ADRIANA THOMASA

Sebastián Holguín caminaba de lado a lado esperando a que fuera su turno. En su estómago, la ansiedad era cada vez más fuerte y hacía que sus palpitaciones retumbaran como una batería dentro del cuerpo. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Silencio... El ruido se mezclaba con el vacío, como si fuera un agujero negro que no dejaba de crecer. El palpitar aumentaba al mismo ritmo que los nervios. Hasta que llegó el instante definitivo. Era el momento de subirse a su bicicleta negra con rojo, salir y descender cerro abajo.

Entró al cubículo....