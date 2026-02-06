La catedral del ciclismo nacional

Brandon Rivera, campeón del Campeonato Nacional de Ciclismo 2026.
Foto: INEOS Grenadiers
Con la espalda encorvada, su traje licrado —naranja y blanco encima del torso, y negro en los muslos—, los dientes apretados y la cabeza agachada, Brandon Rivera cruzó la línea final, para después romper en llanto al abrazarse con su familia y declarar que fue una mañana que no podrá olvidar. “Ha sido uno de los mejores días de mi vida en la bicicleta”, dijo, antes de subir al podio y morder la medalla de oro. El campeón de la crono volvió a ser cundinamarqués.
Por Diego Alejandro Daza Gómez
Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com
