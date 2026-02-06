Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La catedral del ciclismo nacional

En Zipaquirá, su ciudad natal, Brandon Rivera se consagró en el primer puesto de la etapa contrarreloj de los Nacionales de Ruta.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
06 de febrero de 2026 - 12:16 p. m.
Brandon Rivera, campeón del Campeonato Nacional de Ciclismo 2026.
Brandon Rivera, campeón del Campeonato Nacional de Ciclismo 2026.
Foto: INEOS Grenadiers

Con la espalda encorvada, su traje licrado —naranja y blanco encima del torso, y negro en los muslos—, los dientes apretados y la cabeza agachada, Brandon Rivera cruzó la línea final, para después romper en llanto al abrazarse con su familia y declarar que fue una mañana que no podrá olvidar. “Ha sido uno de los mejores días de mi vida en la bicicleta”, dijo, antes de subir al podio y morder la medalla de oro. El campeón de la crono volvió a ser cundinamarqués.

El año pasado, Egan Bernal se coronó en los Nacionales de Ruta de...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

PremiumSuscriptor

PremiumEE

Nacionales de Ruta

Nacionales de Ruta 2026

Nacionales de Ruta zipaquirá

Brandon Rivera

Brandon Rivera ganador

Brandon Rivera Nacionales de Ruta

Egan Bernal Nacionales de Ruta

ciclismo colombiano

ciclismo colombiano hoy

noticias del ciclismo colombiano hoy

Nacionales de Ruta jornada hoy

jornada Nacionales de Ruta

Jornada hoy de los nacionales de Ruta

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.