La catedral del ciclismo nacional

Brandon Rivera, campeón del Campeonato Nacional de Ciclismo 2026. Foto: INEOS Grenadiers

Con la espalda encorvada, su traje licrado —naranja y blanco encima del torso, y negro en los muslos—, los dientes apretados y la cabeza agachada, Brandon Rivera cruzó la línea final, para después romper en llanto al abrazarse con su familia y declarar que fue una mañana que no podrá olvidar. “Ha sido uno de los mejores días de mi vida en la bicicleta”, dijo, antes de subir al podio y morder la medalla de oro. El campeón de la crono volvió a ser cundinamarqués.

El año pasado, Egan Bernal se coronó en los Nacionales de Ruta de...