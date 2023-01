Un año sin éxodo de escarabajos a Europa

Egan Bernal, ciclista del Ineos Grenadiers. Foto: EFE - Thomas Sjoerup

Era algo que parecía que se veía venir. Varias réplicas han sacudido la estructura del ciclismo colombiano en los últimos años. Pese a las victorias de pedalistas en grandes vueltas y carreras de un día o una semana en Europa, el proyecto de este deporte que se ha popularizado tanto en el país ha tenido averías y pareciera que los dirigentes y los que están detrás de la acción no han podido seguir a rueda de los ciclistas que han surgido y siguen surgiendo en Colombia.

El año pasado la Federación Colombiana de Ciclismo estuvo en el ojo del huracán por lo sucedido en el Mundial de Wollongong 2022, cuando no solo no se pudieron cumplir con los cupos que tenía el país para el certamen, pues se desecharon dos de los diez disponibles, sino que además Juan Manuel Barboza tuvo que realizar su prueba de crono sub 23 con una llanta frenada, lo que perjudicó su rendimiento en la competencia.