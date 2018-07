La divertida respuesta de Quintana a un periodista por su estado de ánimo

Redacción Deportes/EFE

El pedalista del Movistar respondió de manera jocosa que la mala cara que tenía, en la charla previa a la jornada del martes nen el Tour de Francia 2018, era porque tenía hambre y no había desayunado.

La jornada de este lunes fue de descanso para el pelotón de corredores que están en el Tour de Francia 2018, pero como es costumbre, las escuadras salen a dar rondas de entrenamientos. Y fue precisamente al llegar de uno de ellos que Nairo Quintana sorprendió e hizo reír a todos. Le preguntaron que por qué no se encontraba sonríente como en otras ruedas de prensa, a lo que el escarabajo contestó: es porque no he desayunado. (Lea aquí: Nairo: "Tengo el convencimiento de que el cuerpo va a responder")

El colombiano Nairo Quintana (Movistar), quien es octavo en la general del Tour de Francia 2018, espera en estas tres jornadas en los Pirineos poder descontarle tiempo tanto al líder, el británico Geraint Thomas (SKY) a quien tiene a cuatro minutos y 23 segundos y a Chris Froome que está en la segunda casilla a un minuto y 39 segundos. (Le puede interesar: “Quemaremos nuestro último cartucho”: Movistar)

Antes del chistoso momento, el boyacense había asegurado que la fortaleza del equipo iba a ser clave parar alcanzar los objetivos en los Pirineos, donde esperaban desarrollar una estrategia para superar al Sky. Según explicó el colombiano, "la fortaleza es el convencimiento que tenemos, la tercera semana siempre vamos mejor, pero los rivales están fuertes".