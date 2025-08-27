La historia de Colombia en la Vuelta a España, una de las grandes del ciclismo

Los dos colombianos que han ganado la Vuelta a España: Lucho Herrera en 1987 y Nairo Quintana, en 2016. Foto: El Espectador

La Vuelta a España es la más joven entre las tres grandes carreras por etapas del ciclismo mundial. Mientras el Tour de Francia y el Giro de Italia se corren desde comienzos del siglo pasado, la primera edición de la ronda ibérica se disputó “apenas” en 1935.

Ese año participaron 50 pedalistas y el ganador, tras un recorrido de 3.425 kilómetros fue el belga Gustaaf Deloor. El nombre de Colombia apareció hasta 1974, cuando el antioqueño Giovanni Jiménez, del equipo francés BIC, tomó la partida en Almería como gregario del portugués Joachim...