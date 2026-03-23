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La inevitable hora para Nairo Quintana

Después de casi dos décadas de carrera profesional, el pedalista boyacense anunció su retiro. Será el adiós de una leyenda de nuestro deporte.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
23 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
Nairo Quintana es uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia.
Nairo Quintana es uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia.
Foto: Getty Images - Tim de Waele

A Nairo Quintana le llegó el momento. Aunque lo postergó, lo sabía desde hace meses. El cuerpo se lo debió decir tantas veces en las insufribles batallas del ciclismo, pero el colombiano apenas hasta ahora se atrevió a admitirlo en público. La decisión no fue repentina: fue una despedida que se venía escribiendo en silencio, en cada subida más dura, en cada esfuerzo que ya no respondía como antes. Y este domingo, finalmente, lo hizo oficial.

Su legado no necesita exageraciones, está sostenido por los hechos. Nairo no solo ganó —dos grandes...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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