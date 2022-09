La nula preparación de Colombia para el Mundial de Ciclismo

Un Ferrari para correr un Rally Dakar. La selección colombiana que disputará este domingo la prueba élite de ruta en el Mundial de Ciclismo de Yorkshire (Inglaterra) llevó una nómina con varios apellidos rutilantes, pero que no llegó con un proceso de preparación para la cita orbital. Cada quien por su cuenta.

Nairo Quintana, Esteban Chaves, Álvaro Hodeg, Daniel Martínez, Juan Sebastián Molano, Sebastián Henao y Carlos Betancur, quien es el ciclista que más se perfila para las condiciones de la carrera, llegó por la ventana, pues fue convocado luego de la renuncia de Egan Bernal, quien argumentó que no se sentía en plenitud de condiciones físicas por el cansancio de la temporada.

Será una prueba de 284 kilómetros con dos puertos de primera categoría y uno de categoría especial para culminar con un circuito de 14 kilómetros al que se le darán siete vueltas. Un trazado apto para los pedalistas completos.

¿El principal reparo que hay en esta selección? La falta de planeación. No hubo un proceso. Se esperó a que terminara La Vuelta a España el pasado 15 se septiembre para escoger la nómina. Miguel Ángel López, Egan Bernal y Fernando Gaviria se bajaron del bus por el cansancio de la temporada. Mientras selecciones como Francia, Bélgica, Estados Unidos, Holanda, Italia entre muchas otras, llevan un año entero estudiando la prueba. Haciendo concentraciones, analizando datos y estudiando el terreno.

“Los mundiales se ganan en las pretemporadas, un año antes cuando ya se conocen los recorridos del mundial. Ya sabemos el del próximo año, por ejemplo. Hay que conocer el recorrido, visitarlo, hacer test de pruebas, llevar corredores, copiar datos, analizarlos, en fin”, reconoce el entrenador Luis Fernando Saldarriaga.

Y agrega que “no se escogió una buena nomina porque se llevan corredores que no son idóneos para la carrera. Es como poner a James de arquero. Bajo una estrategia ya estas limitado a cómo van a ser tus movimientos. De entrada, ya tenemos un cupo menos por la renuncia de Gaviria, no había un plan b. Hay que ponernos serios, el nombre de Colombia está en juego”.

Un cupo menos porque a última hora Fernando Gaviria también se aquejó del cansancio de la temporada. No había un plan de contención, una visa tramitada. Por lo que la delegación no competirá con ocho corredores como estaba presupuestado, sino con siete. Una tendencia que se repitió en la competencia de ruta junior, pues el país tenía derecho a cuatro corredores y se llevaron dos. Por esa razón la delegación colombiana tuvo que compartir carro con Uruguay y Chile, por lo que no tuvo uno propio dedicado a atender a Germán Gómez, quien perdió sus chances en la carrera porque no recibió auxilio a tiempo a su avería mecánica.

En la prueba sub 23, en la que Sergio Higuita terminó quinto, había derecho a llevar cinco ciclistas y se llevaron cuatro.

Uno de los aspectos más llamativos de la nómina de ruta élite es la no inclusión de ciclistas del ciclismo local. Como Oscar Quiroz, campeón nacional de ruta. “Quería estar allá, ya demostré que estoy en un gran nivel”, apuntó el ganador de dos etapas del Clásico RCN.

O Carlos Julián Quintero, quien tuvo un brillante comienzo de temporada con el Manzana Postobón. El principal argumento podría ser la economía: acortar gastos en los tiquetes y solo llamar hombres que militan en Europa.

“Sí, es muy atractivo decir: tengo a Egan y a Nairo en la selección Colombia, pero creo que Nairo no llegará al final. Él desde la Vuelta a España se estaba quejando de mucho cansancio. Varios se querían bajar, el cansancio físico y mental de estar fuera de casa desde enero, los campos de concentración, todo eso pasa factura. La verdad yo hice muy buena temporada en Europa, demostré que podía estar con los mejores, desafortunadamente no sé porque no tuve ni siquiera el llamado a la preselección”.

Y agregó: “No veo un líder indiscutido en la selección, los primeros 140 kilómetros son definitivos porque ahí se va a ver quién tiene ganas de estar adelante. Lo más importante de la prueba será la posición”.

Para José Serpa, quien representó al país en tres mundiales, el líder de esta selección debería ser Alvaro Hodeg. “Llevamos un gran velocista como Hodeg. Le dejan toda la responsabilidad porque se bajó Gaviria, pero él ha demostrado que está a la altura. Yo no creo que no se lleven ciclistas del circuito local por el presupuesto, sino por ritmo. Los de Europa y el World Tour tienen una pizca más que nosotros”.

Acerca de las inquietudes de la nómina y la falta de la preparación de la selección, Carlos Mario Jaramillo, el entrenador del equipo, no atendió a El Espectador.

“Es un circuito selectivo. No es para escaladores, pero tampoco para un velocista puro. Estas carreras no están hechas para un ciclista en particular, sino para el estado de forma del corredor. Y eso implica que haya corredores que estén en plenitud de forma para ganarlo, es final de año”, apunta Joxean Fernández “Maxtin”, director del UAE Emirates y un hombre que le presta su estructura a Colombia en el mundial: autobús, carros, caramañolas, barras, staff. Algo que viene haciendo desde hace varios años.

Sin preparación a largo plazo, diálogo frecuente con los ciclistas y un proceso de selección consecuente con los terrenos de las pruebas, es difícil soñar con algún día vestir la camiseta del arcoíris, la que acredita a un país como campeón del mundo. Ya se conoce el recorrido del Mundial de Suiza del próximo año. Siete ascensiones de cuatro kilómetros por encima del 10%. Un trazado apto para los escarabajos. ¿Cuándo debería empezar la preparación? Desde el próximo lunes.