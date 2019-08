La revancha de Esteban Chaves: volverá a ser líder en una gran vuelta

Redacción deportes

El regreso de Esteban Chaves. El bogotano, que estuvo alejado de la bicicleta 255 días por la mononucleosis que sufrió en 2018 y regresó hasta febrero de este año, volverá a ser líder en una gran vuelta: en La Vuelta a España, que empieza el próximo sábado.

Chaves tuvo una decente actuación en el Giro de Italia 2019, ganó la etapa 19 y terminó en la posición 40 de la clasificación general, pero el Mitchelton Scott no pudo cumplir su objetivo del título con Simon Yates. Ha sido un año complicado para la escuadra australiana.

Y en la ronda ibérica ha decidido darle el voto de confianza al colombiano, quien tendrá su revancha luego de esa dura participación en el Giro de Italia 2019, carrera en la que era tercero en la novena etapa, pero en la décima, tuvo problemas físicos y perdió 25 minutos. Días muy difíciles que lo obligaron a terminar la competencia en la casilla 149. De este nuevo comienzo, habló con El Espectador.

¿Cómo se siente luego de superar la mononucleosis?

Estoy entrenando y definitivamente hay que tomar las cosas con mucha calma, nosotros los deportistas profesionales nos creemos invencibles a veces, pero no, hay que tener calma, paciencia y no saltarnos los procesos, porque eso hace que el sistema inmunológico se deprima.

¿Fue muy dura esa última semana en el Giro 2018?

Luego de la primera semana fue muy complicado, acabar el Giro fue muy difícil, es complicado explicar lo que se siente el haber hecho los años que se hicieron y luego llegar a Roma y ser el último ciclista en el pelotón, literalmente, con la ambulancia atrás, es difícil, el proceso es muy duro. Cualquier recuperación es difícil, cualquier recuperación duele, tanto física, como emocionalmente y por eso se llama recuperación, si no, se llamaría vacaciones o algo así. Una recuperación nunca es fácil. Llegué a odiar el ciclismo.

¿Está en los planes del equipo venir al Tour Colombia, pronto?

Ellos tienen muchas ganas, pero como están las carreras de Australia que son por esas fechas también como el Tour Down Under, Cadel RoadRace, Herald Sun Tour, toda la energía del equipo se concentra en eso, porque el patrocinador es de allá y tienen que hacerlo bien, entonces enviar a parte del staff acá no lo plantean. Vamos a ver, cada año les insisto mucho, quizá para 2020. Es probable que hagan el Tour Colombia en Cundinamarca y sería increíble, vamos a ver si me dejan.

*La mononucleosis es una enfermedad infecciosa causada, por lo general, por el virus de Epstein-Barr (VEB). El virus se disemina a través de la saliva y es por ello que a veces se la llama ‘enfermedad del beso’. Esto puede suceder al compartir un mismo vaso, utensilios o comida, al toser, estornudar o besar.