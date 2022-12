La revancha europea de Tatiana Ducuara

Ducuara dejó Tierra de Atletas para continuar con su carrera en España. Foto: IG: Tatiana Ducuara Acevedo

A Yenifer Tatiana Ducuara le llegó el momento de asentarse en la élite del ciclismo femenino mundial. Después de un 2022 en el que fue 52 en el Giro de Italia y se anotó el logro más importante de la historia del ciclismo femenino colombiano: ser nuestra primera pedalista en liderar una competencia del World Tour (la Vuelta a Burgos), ahora tiene la oportunidad de seguir creciendo en las carreteras europeas, pues se unirá al Massi-Tactic Women Team proveniente del Colombia Tierra de Atletas GW. En su nuevo equipo compartirá plantilla con la ecuatoriana Miryam Núñez, vigente campeona de la Vuelta a Colombia Femenina.

Es un fichaje con sabor a revancha, pues antes de la pandemia Ducuara estuvo vinculada al VIB Natural Greatness, también equipo de España, pero la irrupción del covid-19 cortó abruptamente esa experiencia. Tatiana se sumará a Paula Patiño (Movistar), Natalia Franco (WCC Team) y Carolina Upegui (Bizkaia Durango) como las colombianas que corren en equipos del Viejo Continente para la temporada venidera.

Antes de partir a Europa, Ducuara le contó a El Espectador su balance de esta temporada y lo que viene en su paso de lleno al circuito World Tour.

¿Cómo fue su cierre de temporada este 2022?

En el Giro de Italia tuve una caída muy fuerte, en el último día, con rotura de ligamento posterior. Prácticamente, duré casi dos meses y algo parada. Ya finalizando estuve un mes con terapias, haciendo mucho fortalecimiento en cuanto a la rodilla. Debo estar por ahí en un 80 o 70 % de la recuperación.

Fue la primera colombiana líder en Europa, en Burgos, ¿cómo fue esa experiencia?

Eso fue una locura ese día, porque cuando me involucré en la fuga nadie tenía la idea de que era la única corredora que podía quitarle el liderato a la que lo llevaba, que iba de líder, y ya faltando como cinco o siete kilómetros la directora me decía por el radio que tenía que hacer todo lo posible por ganar la etapa o por llegar en la fuga, que porque íbamos de líderes.

Como que volví y le repetí, “¿es en serio?”, no le creía. Ella me insistió en que tenía que hablar con todas las chicas de la fuga y decirles que teníamos que llegar a la meta porque iba de líder. En Europa siempre faltando 20 o 10 km para la meta el ritmo se pone durísimo. Ese día en menos de cinco km me descontaron más de tres minutos. Mejor dicho, faltando 500 metros tuve que voltear a ver si ya venía en el lote encima. Nosotros alcanzamos a pasar y a los seis segundos pasaron ellas, las del lote.

El equipo, la directora, los entrenadores, la “fisio”, las niñas, todas estábamos muy contentas ese día. Todo fue una locura, no lo podía creer. Ahí es donde decía que los sacrificios, los entrenamientos duros, los días que ya no podía levantarme del entrenamiento tan fuerte, todo lo hacía porque siempre he sido una persona que en lo que me destaco quiero hacerlo bien. Ese día creo que fue la recompensa de todos estos años que llevo en el ciclismo.

¿Está viviendo una revancha por lo que pasó antes de la pandemia en Europa?

Sí, claro. Siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Hace dos años pensé que era la oportunidad de estar en Europa, pero no fue así por lo de la pandemia. Creo que este momento Dios me lo está permitiendo para aprovecharlo al máximo. Ahora tengo de nuevo la oportunidad de estar allá y de tener un poco más de sabiduría al correr, de estar en un pelotón, de saber cómo se corre allá, cuál es el nivel. Entonces pienso que ha sido un proceso muy bonito, porque no fue de una vez, sino que me permitió vivir antes esas experiencias para ahora hacerlo de la mejor manera.

¿Qué le deja el Tierra de Atletas y Rocío Parrado, la entrenadora?

Han sido una gran familia para mí desde que me dieron la oportunidad de estar corriendo con ellos. Ha sido un proceso muy bonito, porque aprendí muchas cosas que no tenía, con ellos crecí mucho como persona y como deportista. Me enseñaron a correr en equipo, a mejorar muchas cosas encima de la bici y también nos dieron la oportunidad de estar corriendo en Europa, no, la verdad. Ha sido una bendición el estar ahí con ellos.

Solo tengo palabras de agradecimiento para Rocío, Armando Cárdenas y Jairo Perdomo, que han sido los promotores de todas nosotras. Siempre nos regañaban, pero era para el bien de nosotras y nos dieron esa oportunidad de que nos vieran en Europa. Antes de ir hicimos entrenamientos muy fuertes y sabíamos que íbamos muy bien preparadas. Para estar disputando carreras con las mejores del mundo se necesita estar allá corriendo constantemente, pero a pesar de todo creo que hicimos una muy buena presentación.